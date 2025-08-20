TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Une mise à jour pour le Pixel Buds Pro 2, et un nouveau modèle plus « abordable », le Pixel Buds 2a
Matériel et Accessoires

Une mise à jour pour le Pixel Buds Pro 2, et un nouveau modèle plus « abordable », le Pixel Buds 2a

20 Août. 2025 • 19:21
0

Pixel Buds Pro 2 : l’atout de l’IA

Google enrichit les fonctionnalités des Pixel Buds Pro 2 via une mise à jour logicielle qui sera déployée au mois de septembre 2025. Baptisée « Feature Drop », cette mise à jour ajoute l’Adaptive Audio, capable d’ajuster automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, ainsi qu’une protection contre les bruits violents (« Loud Noise Protection ») — ce qui sera sans doute utile face aux sirènes ou alarmes soudaines. Les interactions avec Gemini Live s’améliorent également, avec une réduction du bruit de fond renforcée tandis que t la prise d’appels ou de textes devient possible grâce à de simples gestes de tête. Google introduit aussi une nouvelle teinte « moonstone » (gris foncé) pour ses écouteurs haut de gamme.

Pixel Buds Pixel Buds 2a

Pixel Buds 2a : l’ANC arrive à petit prix — et plus encore

La Pixel Buds 2a, nouvelle déclinaison économique, est disponible à partir de 129,99 dollars (ou 149 euros en Europe), soit 30 dollars de plus que l’ancien modèle A-Series, mais avec des avancées significatives. Inspirés du design des Pro 2, ces écouteurs plus compacts intègrent pour la première fois une annulation active du bruit (ANC), un stabilisateur à ajustement rotatif, une puce Tensor A1 pour la gestion audio, et une meilleure autonomie—jusqu’à environ 7 h avec ANC activé, étendue à 20 h avec le boîtier. Le boîtier de recharge lui aussi bénéficie d’un design plus petit et d’une batterie remplaçable, favorisant la réparabilité. L’assistant IA Gemini est également de la partie pour des usages plus réactifs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Tablette Amazon Fire HD 8 2022

Amazon remplacerait Fire OS par Android sur ses futures tablettes

20 Août. 2025 • 20:48
0 Matériel

Amazon s’apprête à transformer sa gamme de tablettes Fire en abandonnant son système Fire OS au profit d’une adoption...

Pixel Buds 2a

Une mise à jour pour le Pixel Buds Pro 2, et un nouveau modèle plus « abordable », le Pixel Buds 2a

20 Août. 2025 • 19:21
0 Matériel

Pixel Buds Pro 2 : l’atout de l’IA Google enrichit les fonctionnalités des Pixel Buds Pro 2 via une mise à jour logicielle qui...

Pixel Watch 4 Matériel

Pixel Watch 4 : Google dévoile la première montre connectée capable de gérer les appels d’urgence via satellite (date de dispo et prix)

20 Août. 2025 • 19:07
0
Pixel 10 Pro Mobiles / Tablettes

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold : toutes les specs et tous les prix de l’ensemble de la nouvelle gamme de Google

20 Août. 2025 • 18:46
1
ROG Xbox Ally et Ally X Console Portable

ROG Xbox Ally : la Xbox portable a maintenant une date de sortie

20 Août. 2025 • 17:35
0 Jeux vidéo

Microsoft a officialisé la date de sortie des consoles portables ROG Ally et ROG Ally X, en partenariat avec Asus. Prévu pour le 16 octobre...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.6.2 et macOS 15.6.1 bouchent une faille de sécurité exploitée par des hackers

iOS 18.6.2 et macOS 15.6.1 bouchent une faille de sécurité exploitée par des hackers

20 Aug. 2025 • 20:05

image de l'article iOS 18.6.2 est disponible + iPadOS 17.7.10, macOS 15.6.1, macOS 14.7.8 et macOS 13.7.8

iOS 18.6.2 est disponible + iPadOS 17.7.10, macOS 15.6.1, macOS 14.7.8 et macOS 13.7.8

20 Aug. 2025 • 19:29

image de l'article The Morning Show saison 4 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

The Morning Show saison 4 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

20 Aug. 2025 • 19:04

image de l'article Apple met en avant le mode Action de l’iPhone pour les personnes atteintes de Parkinson

Apple met en avant le mode Action de l’iPhone pour les personnes atteintes de Parkinson

20 Aug. 2025 • 16:54

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site