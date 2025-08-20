Une mise à jour pour le Pixel Buds Pro 2, et un nouveau modèle plus « abordable », le Pixel Buds 2a

Pixel Buds Pro 2 : l’atout de l’IA

Google enrichit les fonctionnalités des Pixel Buds Pro 2 via une mise à jour logicielle qui sera déployée au mois de septembre 2025. Baptisée « Feature Drop », cette mise à jour ajoute l’Adaptive Audio, capable d’ajuster automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, ainsi qu’une protection contre les bruits violents (« Loud Noise Protection ») — ce qui sera sans doute utile face aux sirènes ou alarmes soudaines. Les interactions avec Gemini Live s’améliorent également, avec une réduction du bruit de fond renforcée tandis que t la prise d’appels ou de textes devient possible grâce à de simples gestes de tête. Google introduit aussi une nouvelle teinte « moonstone » (gris foncé) pour ses écouteurs haut de gamme.

Pixel Buds 2a : l’ANC arrive à petit prix — et plus encore

La Pixel Buds 2a, nouvelle déclinaison économique, est disponible à partir de 129,99 dollars (ou 149 euros en Europe), soit 30 dollars de plus que l’ancien modèle A-Series, mais avec des avancées significatives. Inspirés du design des Pro 2, ces écouteurs plus compacts intègrent pour la première fois une annulation active du bruit (ANC), un stabilisateur à ajustement rotatif, une puce Tensor A1 pour la gestion audio, et une meilleure autonomie—jusqu’à environ 7 h avec ANC activé, étendue à 20 h avec le boîtier. Le boîtier de recharge lui aussi bénéficie d’un design plus petit et d’une batterie remplaçable, favorisant la réparabilité. L’assistant IA Gemini est également de la partie pour des usages plus réactifs.