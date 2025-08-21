Orange va couper la 2G en 2026, d’abord dans le Sud-Ouest

Orange a dévoilé son calendrier pour la fin de son réseau 2G, une technologie aujourd’hui dépassée, avec une première phase de coupure prévue dès 2026. Ce plan, qui s’étendra jusqu’à la fin de l’année, marque une étape clé dans la modernisation des réseaux mobiles en France.

Un arrêt progressif dès mars 2026

Orange ouvrira le bal en mettant fin à la 2G dès le 31 mars 2026 dans un premier secteur test : la Côte Basque, incluant Biarritz, Anglet et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, 64). Ce projet pilote permettra d’évaluer la transition avant un déploiement plus large. Dès le 12 mai 2026, les Landes (40) et le reste des Pyrénées-Atlantiques suivront, puis, le 9 juin 2026, l’Ariège (09), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Hautes-Pyrénées (65) et le Tarn-et-Garonne (82). Si tout se passe sans encombre, la 2G sera définitivement arrêtée dans le reste de la France métropolitaine fin septembre 2026, avec une extinction totale du réseau prévue pour décembre 2026.

Cette décision, partagée par SFR et Bouygues Telecom qui cesseront également la 2G d’ici fin 2026, répond à la nécessité de libérer des fréquences pour les réseaux 4G et 5G, avec la 4G qui couvre aujourd’hui 99,9 % de la population française selon Orange. Free Mobile, n’ayant jamais déployé de réseau 2G, n’est pas concerné.

Cependant, l’arrêt de la 2G pose problème pour certains équipements, comme les systèmes de téléalarme des ascenseurs, encore dépendants de cette technologie. Malgré les demandes de report des entreprises du secteur, Orange maintient son calendrier, exhortant les gestionnaires à passer à la 4G ou à la 5G.

Vers la fin de la 3G en 2028

Orange prévoit également l’arrêt de la 3G d’ici fin 2028, justifié par la couverture quasi totale en 4G et l’essor de la 5G. Cette transition, bien que nécessaire pour moderniser les infrastructures, nécessitera une coordination étroite avec les acteurs concernés, notamment dans les secteurs de l’ascenseur, de la téléassistance et de la domotique, pour éviter toute interruption de service.