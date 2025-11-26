Free Mobile commence à couper son réseau 3G

C’est le début de la fin pour la 3G de Free Mobile. L’opérateur a enclenché son processus d’extinction de ce réseau mobile pour réallouer ses fréquences aux technologies plus récentes, dont la 4G. Les premières observations techniques, relayées par RNC Mobile, confirment que ce mouvement est effectif dans plusieurs zones géographiques clés, dont Bordeaux, ses environs en Gironde, ainsi que dans les Yvelines.

Un basculement vers le « tout 4G »

Dans ces secteurs pilotes, la 3G émise par les antennes propres de Free appartient désormais au passé. La bande de fréquence 2 100 MHz, historiquement utilisée pour cette technologie, a été totalement convertie pour la 4G en Gironde. Concrètement, tous les sites identifiés sur cette fréquence ont opéré leur mutation.

L’objectif de cette manœuvre, appelée refarming, est d’optimiser l’usage de la bande 900 MHz. Cette fréquence basse, qui portait jusqu’ici la quasi-totalité du réseau 3G de l’opérateur (plus de 30 000 supports opérationnels en France), est précieuse. En la basculant vers la 4G, Free Mobile entend améliorer significativement la pénétration du signal à l’intérieur des bâtiments et étendre sa couverture dans les zones rurales.

L’opérateur avait d’ailleurs prévenu ses abonnés le mois dernier : dès le 15 décembre 2025, cette réaffectation du spectre deviendrait officielle pour booster les débits et la qualité de service.

L’itinérance Orange comme filet de sécurité

Pour les utilisateurs ne disposant pas de terminaux compatibles VoLTE (appels via 4G) ou se trouvant hors de portée du nouveau réseau 4G, la connexion ne sera pas coupée, mais dégradée. Le relais sera assuré par le réseau 3G d’Orange, grâce à un accord d’itinérance prolongé jusqu’en 2028.

Attention toutefois : cette solution de secours s’accompagne de contraintes techniques sévères. Les débits en itinérance pourront être bridés à 384 kb/s. Une vitesse qui, si elle permet de maintenir les services voix de base, rendra l’usage d’Internet particulièrement laborieux.

