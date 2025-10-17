Itinérance 2G/3G : Free Mobile peut utiliser le réseau d’Orange jusqu’en 2028

L’Arcep a donné son feu vert à la prolongation de l’accord d’itinérance entre Free Mobile et Orange. Ce contrat permettra à Free d’utiliser les réseaux 2G et 3G de l’opérateur historique jusqu’à fin 2028, une étape clé dans le cadre de l’extinction programmée de ces anciennes technologies au profit de la 4G et de la 5G.
Ce nouvel accord s’inscrit dans un contexte où les opérateurs préparent activement la fin de la 2G et de la 3G pour réutiliser leurs fréquences. Il offre à Free Mobile une souplesse stratégique : l’opérateur pourra choisir d’éteindre son propre réseau 3G dans certaines zones pour y déployer la 4G ou la 5G, tout en s’assurant que ses clients conservent une couverture réseau grâce à l’itinérance sur le réseau d’Orange.
Après avoir consulté les autres opérateurs, dont Bouygues Telecom et SFR, et mené un examen approfondi, le régulateur a conclu que cet accord ne nécessitait pas de modification. Il estime que le contrat n’est pas de nature à freiner la concurrence ou l’investissement dans le secteur.
Si l’Arcep a validé le contrat, c’est parce qu’il est assorti de conditions très restrictives, conçues pour inciter Free Mobile à poursuivre ses investissements et à limiter son recours à l’itinérance. Ces garde-fous incluent notamment :
Ces modalités garantissent que l’itinérance reste une solution d’appoint et non une alternative à long terme pour Free. L’Arcep a toutefois précisé qu’elle resterait attentive à la poursuite des investissements de Free Mobile dans le déploiement de son propre réseau.
