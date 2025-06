Qualité réseau mobile : Orange se fait taper sur les doigts par l’Arcep pour avoir « triché »

L’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, a épinglé Orange pour un paramètre utilisé par l’opérateur pour avantager son réseau lors de l’étude analysant la qualité des réseaux mobiles en 2024.

L’Arcep épingle Orange pour une pratique

Dans son baromètre, l’Arcep montre qu’Orange est le meilleur opérateur français selon différents tests. Cela ne veut pas dire qu’il est le numéro un partout en France. Mais en moyenne, l’opérateur historique fait mieux que SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile pour les appels, SMS, MMS et l’accès à Internet un peu partout dans l’Hexagone.

Malgré tout, Orange a eu une pratique dérangeante lors de l’étude pour 2023 et 2024. L’opérateur a activé sur son réseau un paramétrage spécifique de mise en veille pour les terminaux, au point d’affecter la représentativité des mesures effectuées sur les appels voix réalisés avec une application de messagerie instantanée (voix OTT) comme WhatsApp et Messenger. « Au regard des conclusions de cette enquête, le collège de l’Arcep dans sa formation plénière a décidé d’écarter de sa publication 2024 les indicateurs de voix sur OTT pour l’opérateur Orange et de publier les autres indicateurs pour l’ensemble des opérateurs », indique l’autorité.

Le régulateur ajoute :

L’Arcep a également mis en place en amont de la campagne de mesure 2025, un cadre de contrôle renforcé : les opérateurs ont été invités à transmettre à l’Autorité au préalable les informations relatives à la configuration de leur réseau. Ces informations permettent à l’Autorité de mieux appréhender les nouvelles fonctionnalités offertes sur les réseaux mobiles 4G et 5G pour la gestion de la qualité de service et de s’assurer que les campagnes de mesures permettent in fine une évaluation objective, transparente des performances de réseaux et représentative de l’expérience des utilisateurs.

La réaction d’Orange

Orange a réagi à la déclaration de l’Arcep concernant sa pratique. Dans un communiqué, l’opérateur indique :