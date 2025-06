Quel est le meilleur opérateur entre Orange, SFR, Bouygues et Free ? Voici les résultats de l’Arcep

L’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, a publié ce 26 juin 2025 les résultats de son baromètre sur la qualité des opérateurs mobiles en France métropolitaine. Cela concerne les appels, les SMS/MMS et l’accès à Internet (qualité/débit), avec plus d’un million de mesures collectées de mai à juillet 2024 en 2G, 3G, 4G et 5G.

Appels et SMS : Orange est le meilleur

Orange maintient sa position de leader sur plusieurs indicateurs clés. Pour les appels en qualité parfaite (maintenus deux minutes sans perturbations audibles), l’opérateur historique a un taux de 90 % au niveau national, devançant Bouygues Telecom (87 %), SFR (85 %) et Free Mobile (84 %).

Les performances varient significativement selon les zones géographiques. En zones rurales, Orange conserve son avance avec 82 % d’appels en qualité parfaite, tandis que ses concurrents affichent des scores plus serrés : SFR et Bouygues Telecom sont à 75 %, suivis de Free Mobile à 73 %.

En zones denses, Bouygues Telecom (95 %) et Orange (94 %) devancent SFR (92 %) et Free Mobile (90 %). Et en zones intermédiaires, Bouygues Telecom (91 %) et SFR (90 %) sont derrière Orange (93 %), Free Mobile étant à 88 % d’appels en qualité parfaite.

Concernant les SMS, la bataille se joue sur des détails. Orange arrive en tête avec 96 % de messages délivrés en moins de 10 secondes, suivi de près par Bouygues Telecom (95 %), puis SFR et Free Mobile (94 %). Ces résultats témoignent d’une qualité élevée et homogène entre les quatre opérateurs.

Les appels via les applications de messagerie

La qualité des appels voix via les applications de messagerie instantanées (WhatsApp, Messenger, etc) en OTT (taux d’appels maintenus pendant deux minutes sans perturbation audible) varie selon les opérateurs : Bouygues Telecom (88%) et SFR (87%) devancent Free Mobile (76%).

Mais où est Orange pour ce test ? La publication habituelle de fin d’année des résultats de l’enquête pour les opérateurs avait été reportée en raison d’analyses complémentaires nécessaires. L’Arcep a en effet découvert qu’Orange avait activé sur son réseau un paramétrage spécifique de mise en veille pour les terminaux utilisés lors des campagnes de 2023 et 2024. Cette configuration a affecté la représentativité des mesures concernant les appels voix réalisés avec des applications de messagerie instantanée.

Conséquence directe : l’autorité de régulation a décidé d’écarter de sa publication 2024 les indicateurs de voix sur OTT pour Orange uniquement.

Internet mobile : des débits en progression continue

L’Arcep mesure les performances de l’Internet mobile selon trois seuils correspondant à différents usages : 3 Mb/s pour la navigation Web basique, 8 Mb/s pour le streaming vidéo et 30 Mb/s pour les usages professionnels exigeants.

Toutes zones confondues, Orange conserve son leadership, suivi par SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Cependant, les écarts se resserrent en zones denses où Bouygues Telecom, Orange et SFR affichent des résultats similaires, devançant Free Mobile.

Le streaming vidéo confirme cette tendance avec des performances élevées en zones denses : Bouygues Telecom et Orange atteignent 98 % de qualité parfaite, devant SFR (97 %) et Free Mobile (96 %). En zones rurales, Orange se démarque (92 %) devant Free Mobile (86 %) et SFR (85 %), devant Bouygues Telecom (81 %).

Transports : des performances contrastées selon les modes

Les axes routiers maintiennent un bon niveau de qualité avec 94 % des pages Web affichées en moins de 10 secondes tous opérateurs confondus. Orange domine avec 96 %, devant SFR (94 %), Bouygues Telecom et Free Mobile (93 %).

En revanche, les transports ferroviaires révèlent des disparités importantes. Dans les TGV, seuls 73 % des pages s’affichent rapidement, avec Orange largement en tête (82 %) face à Free Mobile (72 %), SFR (69 %) et Bouygues Telecom (68 %).

Les métros offrent pour leur part les meilleures performances avec 97 % de réussite moyenne. Bouygues Telecom excelle avec 98 % de succès, devant Orange (96 %), SFR (95 %) et Free Mobile (94 %).

Contrôles renforcés pour 2025

Suite au cas d’Orange, l’Arcep a mis en place un cadre de contrôle renforcé pour la campagne 2025. Les opérateurs devront désormais transmettre au préalable les informations relatives à la configuration de leur réseau. Cette mesure vise à garantir une évaluation objective et représentative de l’expérience utilisateur.