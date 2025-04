4G : Free Mobile dépasse SFR et devient le 3e opérateur

Free Mobile n’est plus le dernier opérateur en ce qui concerne le nombre d’antennes 4G, c’est maintenant SFR qui est à sa place. En effet, le groupe de Xavier Niel a réussi à obtenir la troisième place.

Les dernières données en date de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) pour le mois de mars ont révélé les informations suivantes pour le nombre de sites 4G pour chaque opérateur :

Orange (31 728 sites, + 100 sur la même période) ;

Bouygues Télécom (29 490 sites, + 165 en mars 2025) ;

Free Mobile (28 866 sites, + 149 sur la même période) ;

SFR (28 858 sites, + 107 sur la même période).

Comme nous pouvons le voir, Free Mobile compte maintenant 28 866 sites 4G, soit 8 de plus que SFR. Bouygues Telecom est à la deuxième place avec 29 490 sites 4G. Orange est devant les autres avec 31 728 sites 4G en France.

L’ANFR publie les données chaque mois. Il se pourrait donc que SFR repasse devant Free Mobile en avril. Mais Free Mobile pourrait également conserver son avance. Tout dépendra du déploiement de chaque opérateur lors des prochains mois.

Bien sûr, il y a une autre donnée à prendre en compte : la 5G. Pour le coup, Orange a été le plus actif en mars. Free Mobile a été deuxième, tandis que SFR et Bouygues Telecom ont été égalité à la troisième place. Plus de détails sont à retrouver dans cet article dédié.