Free piraté : le vol d’IBAN des clients est confirmé par l’opérateur

Free a finalement décidé de confirmer que la cyberattaque le visant a également impliqué un vol des IBAN de ses clients. Cela intervient au moment où le hacker à l’origine du piratage a publié certaines données.

Pour rappel, le hacker a annoncé la semaine dernière avoir piraté les données de 19,2 millions de clients de Free, ainsi que 5,11 millions d’IBAN. Free a reconnu avoir été piraté il y a quelques jours, mais il n’a pas évoqué le vol des IBAN, qui sont en lien avec les coordonnées bancaires. Puis le hacker a réagi en publiant gratuitement 100 000 IBAN de clients.

Au vu de la situation, Free a envoyé une version modifiée de son e-mail aux clients et confirme que le piratage a bien impliqué les IBAN. L’e-mail d’origine indiquait :

Cette attaque a entrainé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte abonné : nom, prénom, adresses email et postale, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, identifiant abonné et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non).