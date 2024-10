Free piraté : le hacker a vendu les données des clients pour 175 000 dollars

La situation empire pour le piratage de Free : le hacker affirme avoir vendu les données des millions de clients pour 175 000 dollars. Il a fait l’annonce sur un forum réputé au sein de la communauté des hackers.

Vente pour les données de 19 millions de clients Free

« VENDUE AUX ENCHÈRES POUR 175 000$ », indique le hacker, faisant référence à la base de données de Free comprenant les informations personnes de plus de 19 millions de clients, ainsi que plus de 5 millions d’IBAN. « Free thought the DB was free, ils n’ont rien compris », ajoute-t-il. On peut également des références à Reef, une marque imaginée par Free pour l’humour.

Qui est l’acheteur ? Une personne a posé la question au hacker, ce à quoi il assure que ce n’est pas Free. Il avait révélé quelques jours plus tôt avoir pris contact avec le groupe de Xavier Niel pour leur proposer d’acheter leur propre base de données pour un certain montant (qui n’est pas dévoilé). L’idée était que le pirate vende les informations, puis les efface une fois l’argent de Free obtenu. Mais l’opérateur n’a pas répondu, c’est pour cela qu’il y a eu un système d’enchères.

« Je conseille à tous les clients actuels et anciens de Free de se préparer à ce qui va se passer très bientôt, en particulier ceux dont l’IBAN a été compromis », conclut le hacker dans un message publié il y a quelques minutes.

Faites attention

Pour rappel, Free a attendu plusieurs jours avant de confirmer le piratage. Cela inclut les noms, prénoms, adresses e-mail et postale, dates et lieux de naissance, numéros de téléphone, identifiants abonnés et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non). Il a fallu attendre quelques jours supplémentaires pour que Free confirme le vol d’IBAN, alors que le hacker avait pourtant annoncé les avoir dès le départ. Il a même publié un échantillon de 100 000 informations.

Si vous êtes un client de Free ou Free Mobile, soyez très vigilants : vos données circulent. Attention aux futurs SMS, appels et e-mails de personnes que vous ne connaissez pas. Vérifiez aussi votre compte bancaire et notamment les autorisations de prélèvement.