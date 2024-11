Piratage de Free : la CNIL a effectué un contrôle chez l’opérateur

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) annonce avoir effectué un contrôle chez Free à la suite de son piratage massif. Cela a concerné la fuite de données de 19,2 millions de clients fixes et mobiles, dont 5,11 millions d’IBAN.

« Après la fuite de données ayant touché de nombreux abonnés Free, la CNIL a effectué un contrôle chez l’opérateur la semaine dernière », indique le groupe. Mais l’autorité reste pour le moment discrète. « Le dossier est désormais en cours d’instruction », se contente-t-elle d’indiquer dans un message sur les réseaux sociaux.

Que faire si vous êtes un client de Free ? Vous pouvez déposer plainte sur le site de la CNIL si vous estimez que vos données personnelles n’ont pas été suffisamment sécurisées. Ou bien dans un commissariat/une gendarmerie si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, d’une arnaque ou de paiements frauduleux.

Un troisième formulaire devait également voir le jour sur cybermalveillance.gouv.fr pour porter plainte facilement. Mais le projet a finalement été abandonné, sans que l’on sache réellement pourquoi.

Ce type de formulaire en ligne a pour nom « lettre plainte ». Il a déjà connu un certain succès, notamment après la cyberattaque touchant les prestataires de tiers payant Viamedis et Almerys en février dernier. La démarche gérée par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité – aussi responsable de l’enquête visant le piratage de Free – permettait de déposer plainte en près de trois minutes. Le tout sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie, via le site de l’État demarches-simplifiées.fr.

Le hack de Free a eu lieu le mois dernier. Le pirate a affirmé avoir vendu la base de données pour 175 000 dollars, mais une récente information a remis en question cette affirmation.