Piratage de Free : le formulaire en ligne pour porter plainte est finalement annulé

Un formulaire dédié devait voir le jour pour permettre aux clients de Free de porter plainte en ligne contre l’opérateur à la suite de son piratage massif, incluant notamment les IBAN. Mais ce ne sera finalement pas d’actualité.

Il y a encore quelques jours, la CNIL indiquait :

Si vous avez été avisés de la violation de vos données, à la suite de la cyberattaque visant l’opérateur de téléphonie Free, vous avez la possibilité de porter plainte via un formulaire en ligne sans vous déplacer en commissariat ou en brigade de gendarmerie. Ce formulaire sera prochainement disponible depuis le site cybermalveillance.gouv.fr.

Annulation du formulaire en ligne

Il se trouve que la CNIL a depuis retiré cette mention. De son côté, 01net a contacté cybermalveillance.gouv.fr et a eu confirmation que le formulaire en ligne pour porter plainte facilement contre Free « n’était plus d’actualité depuis la semaine dernière ». Pourquoi ? Pas de réponse pour le moment.

Ce type de formulaire en ligne a pour nom « lettre plainte ». Il a déjà connu un certain succès, notamment après la cyberattaque touchant les prestataires de tiers payant Viamedis et Almerys en février dernier. La démarche gérée par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité – aussi responsable de l’enquête visant le piratage de Free – permettait de déposer plainte en près de trois minutes. Le tout sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie, via le site de l’État demarches-simplifiées.fr.

Quelles sont les options dans le cas de Free ? Vous pouvez déposer plainte sur le site de la CNIL si vous estimez que vos données personnelles n’ont pas été suffisamment sécurisées. Ou bien dans un commissariat/une gendarmerie si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, d’une arnaque ou de paiements frauduleux.

Pour rappel, le hacker a vendu la base de données pour 175 000 dollars. Elle contient les données de 19,2 millions de clients, dont 5,11 millions d’IBAN.