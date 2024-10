Piratage de Free : une enquête est en cours et les clients peuvent porter plainte en ligne

Deux informations sont annoncées aujourd’hui concernant le piratage de Free qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a l’ouverture d’une enquête et la possibilité pour les clients de porter plainte en ligne.

Une enquête en cours pour le piratage de Free

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) fait savoir qu’une enquête est en cours concernant la cyberattaque visant Free. Elle a été confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la préfecture de Police de Paris. Pour sa part, le groupe de Xavier Niel avait annoncé la semaine dernière avoir notifié la CNIL ainsi que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), tout comme il avait déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République.

La possibilité de déposer plainte en ligne

L’autre information est que les clients de Free peuvent désormais déposer une plainte en ligne concernant le piratage. Il est possible de le faire sur le site de la CNIL à cette adresse. Il faut passer par ce moyen si vous estimez que vos données personnelles n’ont pas été suffisamment sécurisées. L’autre option est de le faire auprès de la police ou de la gendarmerie si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, d’une arnaque ou de paiements frauduleux.

Une troisième solution va être prochainement disponible sur le site cybermalveillance.gouv.fr avec un formulaire. La CNIL dit que ce sera bientôt disponible, sans pour autant donner une date.

Pour rappel, le piratage de Free a permis au hacker de collecter les données de 19,2 millions de clients, dont 5,11 millions d’IBAN. Les données comprennent les noms, prénoms, adresses e-mail et postale, dates et lieux de naissance, numéros de téléphone, identifiants abonnés et données contractuelles (type d’offre souscrite, date de souscription, abonnement actif ou non). Le pirate a récemment affirmé avoir vendu la base de données pour 175 000 dollars.