Les films et séries qui arrivent sur Netflix en septembre 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en sepetembre 2025 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Wednesday: Season 2 Part 2 – Mercredi : Saison 2 Partie 2

Date : 03/09/2025

Synopsis : Lorsque ses pouvoirs psychiques lui font défaut, Mercredi doit se battre pour les récupérer, sous peine de conséquences mortelles pour Enid et la population de Nevermore.

The Fragrant Flower Blooms With Dignity – BLOOM

Date : 07/09/2025

Synopsis : Rintaro, à l’allure imposante, et Kaoruko, à l’esprit ouvert, font connaissance et se rapprochent. Le problème ? Leurs lycées voisins sont rivaux.

Her Mother’s Killer: Season 2

Date : 08/09/2025

Synopsis : Maintenant que Mejía est en prison, Analía et Pablo se tournent vers l’avenir. Pourtant, une nouvelle menace implacable pourrait venir détruire tout ce qu’ils ont construit.

Kiss or Die

Date : 09/09/2025

Synopsis : Dans une compétition d’impro torride, des humoristes s’affrontent et tentent de résister aux avances de leurs séduisantes partenaires… jusqu’au baiser final.

Love is Blind: France – Pour le meilleur et à l’aveugle

Date : 10/09/2025

Synopsis : En quête du véritable amour et dans le but de se marier, des célibataires se rencontrent, se séduisent et se fiancent dans des capsules… sans se voir.

Love is Blind: Brazil: Season 5 – Love is Blind : Brésil : Saison 5

Date : 10/09/2025

Synopsis : Cette saison accueille de nouveaux participants de plus de 50 ans prêts à trouver le grand amour et à prouver que le cœur n’a pas d’âge.

The Dead Girls – Les Mortes

Date : 10/09/2025

Synopsis : L’histoire des sœurs Baladro, patronnes d’une chaîne de maisons closes et tueuses sans pitié dans le Mexique des années 60. Une série inspirée du roman de Jorge Ibargüengoitia.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Season 2

Date : 11/09/2025

Synopsis : Alors qu’elle prend les rênes de l’empire Bellarie, Kimmie est confrontée à un bras de fer familial où trahison, avidité et danger l’attendent à chaque tournant.

Diary of a Ditched Girl – Journal d’une fille larguée

Date : 11/09/2025

Synopsis : Coups d’un soir, applis de rencontres et mecs paumés… la vie amoureuse d’Amanda est compliquée. Larguée par la moitié des hommes de Malmö, elle n’en poursuit pas moins sa quête.

Maledictions – Les Malédictions

Date : 12/09/2025

Synopsis : Tiraillé entre son ambition et les secrets de famille, un gouverneur doit choisir entre la politique et la sécurité de sa fille, qui disparaît à un moment crucial pour sa carrière.

You and Everything Else – Toi et tout le reste

Date : 12/09/2025

Synopsis : Entre complicité et tensions, deux amies s’éloignent en passant de l’adolescence à l’âge adulte… jusqu’à ce que l’une soit appelée à accompagner l’autre dans ses derniers jours.

Ratu Ratu Queens: The Series – Ratu Ratu Queens : La série

Date : 12/09/2025

Synopsis : Après avoir quitté l’Indonésie, quatre femmes nouent une amitié improbable et font face à de drôles de dilemmes alors qu’elles s’essaient à la vie new-yorkaise.

1670: Season 2 – 1670 : Saison 2

Date : 17/09/2025

Synopsis : Lorsqu’un décès soudain rebat les cartes du pouvoir, Jean-Paul et sa famille malavisée sèment le chaos pour prouver qu’ils sont du bois dont on fait les seigneurs.

Next Gen Chef – La Relève des Chefs

Date : 17/09/2025

Synopsis : Dans cette compétition féroce tournée au Culinary Institute of America, 21 chefs montants se disputent un titre prestigieux ainsi qu’un prix de 500 000 dollars.

The BA***DS of Bollywood – The Ba***ds of Bollywood

Date : 18/09/2025

Synopsis : Dans ce drame de haut vol, un outsider ambitieux et ses amis se retrouvent plongés dans le monde chaotique, extravagant et incertain de Bollywood.

Black Rabbit

Date : 18/09/2025

Synopsis : Un restaurateur en pleine ascension est contraint de tremper dans le milieu criminel new-yorkais après le retour de son frère chaotique, harcelé par des usuriers impitoyables.

Platonic: Blue Moon Hotel – Platonik

Date : 18/09/2025

Synopsis : Un homme d’affaires s’installe dans un petit hôtel sous une fausse identité et fascine les filles de la propriétaire : l’une voit en lui son âme sœur, l’autre son destin.

Haunted Hotel

Date : 19/09/2025

Synopsis : Après avoir hérité un hôtel de son défunt frère, une mère célibataire emménage avec son fantôme bienveillant… et des clients exigeants qui ne sont pas près de partir.

Billionaires’ Bunker – El refugio atómico

Date : 19/09/2025

Synopsis : Quand un groupe de milliardaires se terre dans un bunker de luxe pour échapper à un conflit mondial sans précédent, une vieille querelle entre deux familles refait surface.

The Guest – L’Invitée

Date : 24/09/2025

Synopsis : Un couple qui tente de sauver son mariage après une liaison se retrouve dans la tourmente quand une mystérieuse amie de la femme s’invite chez eux.

Wayward – Indociles

Date : 25/09/2025

Synopsis : Un policier local soupçonne l’école pour ados en difficulté de la ville, et sa fondatrice au charisme troublant, de cacher un sombre secret.

Alice in Borderland: Season 3 – Alice in Borderland : Saison 3

Date : 25/09/2025

Synopsis : Quand un professeur morbide ramène Usagi à Borderland, Arisu part à sa recherche. Survivra-t-il à une nouvelle série de jeux mortels et aux plans du Joker ?

House of Guinness

Date : 25/09/2025

Synopsis : La pression monte au sein de la famille Guinness dans ce drame créé par Steven Knight (« Peaky Blinders ») et interprété par Anthony Boyle et Louis Partridge.

Ángela

Date : 26/09/2025

Synopsis : Derrière les apparences d’une famille parfaite, Ángela endure la violence de son mari. L’arrivée d’Edu ravive un désir oublié et lui ouvre une échappatoire mortelle.

FILMS

Inspector Zende

Date : 05/09/2025

Synopsis : Lorsque le tueur en série Carl Bhojraj s’évade de prison et refait surface à Mumbai, l’infatigable inspecteur Zende se lance à nouveau à la poursuite du fugitif.

Kontrabida Academy

Date : 11/09/2025

Synopsis : Propulsée par un mystérieux téléviseur dans une école pour méchants de l’écran, une employée de restaurant trouve un nouveau sens à sa vie… et prépare sa revanche.

The Wrong Paris – Paris Perdu

Date : 12/09/2025

Synopsis : Quand Dawn, une candidate, comprend que son émission de rencontres va avoir lieu à Paris, au Texas, et non en France, elle veut tout plaquer – avant de craquer sur le prétendant.

Same Day with Someone

Date : 18/09/2025

Synopsis : Pour trouver le moyen d’échapper à la boucle temporelle dans laquelle elle est coincée, une jeune femme doit explorer les ruines de sa vie autrefois parfaite.

She Said Maybe – Peut-être pour la vie

Date : 19/09/2025

Synopsis : De Hambourg à Istanbul : Mavi, élevée en Allemagne, découvre qu’elle est issue d’une riche dynastie turque et entre dans un monde de glamour qui va mettre sa relation à l’épreuve.

Ruth & Boaz

Date : 26/09/2025

Synopsis : Une chanteuse déterminée à trouver sa véritable voix, un vigneron à la recherche du grand amour. DeVon Franklin et Tyler Perry signent cette histoire de foi et de romance.

French Lover

Date : 26/09/2025

Synopsis : Lorsqu’un acteur célèbre rencontre une serveuse malchanceuse à Paris, une histoire d’amour inattendue prend vie. Résistera-t-elle sous le feu des projecteurs ?

DOCUMENTAIRES

Countdown: Canelo v Crawford – Compte à rebours : Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Date : 04/09/2025

Synopsis : En pleine préparation pour leur grand combat de boxe poids super-moyens, Canelo Álvarez et Terence Crawford vous invitent à découvrir leurs entraînements et leur vie hors du ring.

Love Con Revenge – La Revanche des Cœurs Piégés

Date : 05/09/2025

Synopsis : Aidées par Cecile Fjellhøy, cible de « L’Arnaqueur de Tinder », et par la détective privée Brianne Joseph, des victimes d’escroquerie sentimentale veulent reprendre leur vie en main.

aka Charlie Sheen – Qui est Charlie ? Tout sur Mr. Sheen

Date : 10/09/2025

Synopsis : Charlie Sheen se raconte dans ce documentaire sincère qui retrace son ascension fulgurante à Hollywood, sa chute retentissante dans les tabloïds et son chemin pour se reconstruire.

Beauty and the Bester – Dans les filets du violeur de Facebook

Date : 12/09/2025

Synopsis : La célèbre Dre Nandipha était-elle mêlée à l’évasion de prison de Thabo Bester ? Cette série documentaire glaçante examine les liens énigmatiques qui les unissent.

Matchroom: The Greatest Showmen – Matchroom : Les maîtres du spectacle

Date : 17/09/2025

Synopsis : Dans cette série documentaire, suivez le duo père-fils Barry et Eddie Hearn dans leur quête pour faire passer leur société de promotion sportive au niveau supérieur.

Nightmares of Nature: Cabin in the Woods – Terrifiante Nature

Date : 30/09/2025

STAND UP

Cristela Alonzo: Upper Classy

Date : 23/09/2025

Synopsis : Cristela Alonzo décrit l’art de bien vivre sa vie : financer des voyages en famille, recourir aux prélèvements automatiques, redéfinir le rêve américain et prendre soin de soi.

Earthquake: Joke Telling Business

Date : 30/09/2025

Synopsis : À travers son analyse des scandales liés aux célébrités et ses réflexions brûlantes sur l’amour, le légendaire humoriste Earthquake bouscule les choses dans ce spectacle explosif.

ÉVÉNEMENTS

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Date : 14/09/2025

Synopsis : Canelo Álvarez et Terence Crawford s’affrontent lors d’un superfight titanesque pour la couronne des poids super-moyens, en direct de l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

POUR LES ENFANTS

Pokémon Concierge: Season 1 Part 2 – La Réceptionniste Pokémon : Saison 1 Partie 2

Date : 04/09/2025

Synopsis : Bienvenue à l’Hôtel Pokémon, une oasis de paix où les Pokémon viennent s’amuser et se détendre. Quel client Haru, la nouvelle concierge, assistera-t-elle en premier ?

Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish – Un poisson rouge, un poisson bleu

Date : 08/09/2025

Synopsis : Un poisson, deux poissons… venez rencontrer Poisson Rouge et Poisson Bleu ! Ces deux amis naviguent de-ci de-là et découvrent des mots contraires dans tous les cas.

Wolf King: Season 2 – Le Roi Loup : Saison 2

Date : 11/09/2025

Synopsis : Alors qu’il défend son trône contre des ennemis de tous horizons, Drew découvre le poids du pouvoir et la tâche redoutable que représente le choix d’une reine.

Blippi’s Job Show: Season 2 – Blippi découvre les métiers : Saison 2

Date : 22/09/2025

Synopsis : D’inspecteur de police à paléontologue, il y a tellement de métiers intéressants à découvrir – et Blippi et Meekah ont hâte de se mettre au travail !