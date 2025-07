Les films et séries qui arrivent sur Netflix en août 2025

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en aout 2025 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Perfect Match : Saison 3 – Perfect Match: Season 3

Date : 01/08

Synopsis : Des célibataires issus de la téléréalité Netflix — et d’ailleurs — manœuvrent pour trouver le grand amour dans un concours de rencontres sous haute tension.

La Voie du droit – Beyond the Bar

Date : 02/08

Synopsis : Jeune avocat idéaliste, Adam intègre un cabinet prestigieux et apprend à survivre aux arcanes du droit sous l’œil d’un mentor exigeant.

SEC Football : L’enfer du samedi – SEC Football: Any Given Saturday

Date : 05/08

Synopsis : Plongez dans les coulisses de la saison 2024 de la SEC : vestiaires, entraînements et pression monumentale du football universitaire américain.

Wednesday : Saison 2, Partie 1 – Wednesday: Season 2 Part 1

Date : 06/08

Synopsis : Mercredi Addams retrouve l’Académie Nevermore, plus gothique que jamais, où l’attendent nouveaux ennemis… et nouveaux malheurs.

L’Ultime Sélection – Final Draft

Date : 12/08

Synopsis : Vingt-cinq sportifs à la retraite s’affrontent pour 30 millions de yens dans des épreuves physiques et mentales impitoyables.

Love Is Blind : Royaume-Uni : Saison 2 – Love Is Blind: UK: Season 2

Date : 13/08

Synopsis : De parfaits inconnus se fiancent sans se voir ; qui ira jusqu’au mariage ?

Young Millionaires

Date : 13/08

Synopsis : Quatre ados marseillais gagnent au loto et découvrent que jeunesse et fortune font rarement bon ménage.

Dans la boue – In the Mud

Date : 14/08

Synopsis : Cinq détenues, liées par un accident quasi mortel, affrontent corruption et luttes internes dans une prison impitoyable.

Miss Governor : Partie 2 de la Saison 1

Date : 14/08

Synopsis : Première lieutenante-gouverneure noire du Mississippi, Ella jongle entre famille fantasque et machinations politiques.

Gardiens de la nation – Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians

Date : 13/08

Synopsis : Un espion indien affronte son rival pour saboter un programme nucléaire ennemi.

Pssica – Rivers of Fate

Date : 20/08

Synopsis : Kidnappée par un réseau criminel, une ado est recherchée par un pirate fluvial et une mère prête à tout.

Death Inc. : Saison 3

Date : 21/08

Synopsis : À la mort du fondateur, son bras droit manigance pour s’emparer des pompes funèbres Torregrosa… mais la veuve a ses propres plans.

Hostage

Date : 21/08

Synopsis : Le mari de la Première ministre britannique est enlevé alors qu’une menace plane sur la présidente française : un dilemme géopolitique explosif.

Aema

Date : Prochainement

Synopsis : Corée, années 1980. Deux actrices dévoilent les dessous sulfureux du tournage d’un film érotique culte.

Long Story Short

Date : 22/08

Synopsis : Plume de « BoJack Horseman », cette comédie animée suit frère et sœur, de l’enfance à l’âge adulte… et vice-versa.

Bon Appétit, Your Majesty

Date : Prochainement

Synopsis : Une cheffe moderne débarque à la cour impériale et chamboule étiquette, palais… et palais gustatif.

Ma vie avec les Walter Boys : Saison 2 – My Life With the Walter Boys: Season 2

Date : 28/08

Synopsis : À Silver Falls, Jackie découvre que seconde chance ne rime pas toujours avec nouveau départ.

Deux tombes – Two Graves

Date : 29/08

Synopsis : Deux disparitions bouleversent une ville côtière et poussent une grand-mère à tout risquer pour la vérité… et la vengeance.

FILMS

My Oxford Year

Date : 01/08

Synopsis : Une Américaine ambitieuse réalise son rêve à Oxford… jusqu’à ce qu’un séduisant Britannique, et son secret, bouleversent son avenir tout tracé.

Couic ! – Fixed

Date : 13/08

Synopsis : Genndy Tartakovsky signe une comédie d’animation adulte : Bull, chien ordinaire, vit ses dernières 24 heures avant… la castration.

Night Always Comes

Date : 15/08

Synopsis : Menacée d’expulsion, Lynette doit réunir 25 000 $ en une nuit dans un Portland hostile.

Fall for Me

Date : 21/08

Synopsis : Méfiante envers le fiancé de sa sœur, Lilli est distraite par un inconnu aussi attirant qu’énigmatique.

Gold Rush Gang

Date : 21/08

Synopsis : 1945. Un chef de bandits affronte l’armée japonaise pour dévaliser un train d’or.

One Hit Wonder

Date : 21/08

Synopsis : En mal de succès et d’amour, un duo mise tout sur une dernière chance… quitte à se brûler les ailes.

L’Homme abandonné – Abandoned Man

Date : 22/08

Synopsis : Condamné pour le crime de son frère, Hugo redoute les retrouvailles mais trouve espoir auprès de sa nièce.

Complètement footus – Fantasy Football Ruined Our Lives

Date : 27/08

Synopsis : Le jour du mariage d’un membre de leur ligue, ses amis revivent un enterrement de vie de garçon chaotique.

Le Murder Club du jeudi – The Thursday Murder Club

Date : 28/08

Synopsis : Des retraités férus d’affaires classées se retrouvent au cœur d’un vrai meurtre dans cette comédie policière.

Le Méli-mélo des sentiments – Love Untangled

Date : Prochainement

Synopsis : Accro à une mission et à un crush, une ado prête à tout recrute un nouveau pour conquérir le beau gosse du lycée.

DOCUMENTAIRES

Les Diamants d’Anvers : Un casse presque parfait – Stolen: Heist of the Century

Date : 08/08

Synopsis : Retour sur le braquage du Diamond Center (2003) : un vol de légende enfin décrypté.

Songs From the Hole : Une voix derrière les murs – Songs From the Hole

Date : 13/08

Synopsis : Musicien incarcéré, Spoon expérimente guérison et création derrière les barreaux.

The Biggest Loser : Le poids du show – Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser

Date : 15/08

Synopsis : Anciens candidats et producteurs lèvent le voile sur les dérives du célèbre programme de perte de poids.

J’ai survécu : Tragédies coréennes – The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies

Date : 15/08

Synopsis : Des survivants revisitent les pages les plus sombres de l’histoire coréenne.

America’s Team : Une affaire de Cowboys – America’s Team: The Gambler and His Cowboys

Date : 19/08

Synopsis : Images inédites et interviews racontent l’impact de Jerry Jones sur les Dallas Cowboys et la NFL.

La Vérité sur Jussie Smollett ? – The Truth About Jussie Smollett?

Date : 22/08

Synopsis : Policiers, avocats et Jussie lui-même exposent de nouveaux éléments ; au public de trancher.

Christopher – A Beautiful Real Life

Date : Prochainement

Synopsis : À l’heure de la consécration mondiale, la pop-star danoise Christopher remet tout en question pour sa famille.

Katrina : L’ouragan infernal – Katrina: Come Hell and High Water

Date : Prochainement

Synopsis : Vingt ans après, des survivants reviennent sur l’ouragan Katrina et les inégalités mises au jour.

Numéro inconnu : Textos toxiques au lycée – Unknown Number: The High School Catfish

Date : 29/08

Synopsis : Victimes d’un mystérieux cyberharceleur, deux ados découvrent un secret qui bouleverse l’enquête.

STAND-UP

Jim Jefferies : Two Limb Policy

Date : 12/08

Synopsis : Entre moustaches, virilité et métier d’acteur, l’humoriste australien fait mouche, sans filtre.

ÉVÉNEMENTS

Dîner en live avec David Chang : Saison 3 – Dinner Time Live With David Chang: Season 3

Date : Prochainement

Synopsis : Le chef David Chang cuisine en direct pour des invités prestigieux et partage ses secrets gastronomiques.

POUR LES ENFANTS

Cocomelon Lane : Saison 5 – CoComelon Lane: Season 5

Date : 18/08

Synopsis : Nouvelles aventures pleines d’imagination pour les enfants de Cocomelon Lane.

Barbie Mysteries : Beach Detectives

Date : 28/08

Synopsis : Brooklyn et Malibu mènent l’enquête sur d’étranges mystères au bord de la plage.

ANIME

Mononoke, le film : Chapitre II – Les cendres de la rage – Mononoke The Movie: Chapter II – The Ashes of Rage

Date : 14/08

Synopsis : L’Apothicaire revient ; rivalités, jalousies et esprits vengeurs embrasent le harem d’Edo.

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE

La Famille Addams – The Addams Family — 01/08

Clarisse, dans l’ombre des stars — 01/08

Les Valeurs de la Famille Addams – Addams Family Values — 01/08

L’Étoile de Noël – The Star — 01/08

Ducobu 3 — 01/08

L’Élève Ducobu — 01/08

Les vacances de Ducobu — 01/08

The Husbands of Rosario — 01/08

Coach Carter — 01/08

Petites Mains — 01/08

Megamind — 03/08

Le cercle des poètes disparus – Dead Poets Society — 04/08

Le rythme de la vengeance – The Rhythm Section — 06/08

La lutte des classes – Battle of the Classes — 06/08

Match en famille – Kicking & Screaming — 07/08

Les Rois du désert – Three Kings — 08/08

L’Intervention – 15 Minutes of War — 09/08

Les Grands Frères – Role Models — 09/08

Les Cadors — 11/08

En route ! – Home — 11/08

Elektra — 11/08

L’Expert – The Specialist — 12/08

La revanche des Crevettes Pailletées – The Revenge of the Shiny Shrimps — 13/08

Les crevettes pailletées – The Shiny Shrimps — 13/08

LAS VEGAS PARANO – Fear and Loathing in Las Vegas — 14/08

30 Jours Max – 30 Days Left — 14/08

Le deuxième acte — 14/08

Isolated — 14/08

Babysitting — 15/08

Risque maximum – Maximum Risk — 15/08

Babysitting 2 — 15/08

Alad’2 – Aladdin 2 — 16/08

Les Enfants des Autres – Other People’s Children — 16/08

Battleship — 16/08

Les Nouvelles Aventures d’Aladin – The New Adventures of Aladdin — 16/08

Là où chantent les écrevisses – Where the Crawdads Sing — 17/08

Abominable — 17/08

New York Taxi – Taxi — 18/08

Deux cœurs – 2 Hearts — 20/08

Le Client – The Client — 20/08

Troie – Troy — 20/08

Catwoman — 20/08

Love Happens — 20/08

La Pat’Patrouille : Le film – Paw Patrol: The Movie — 20/08

Fisk – Fisk: Season 3 — 20/08

Sales gosses – Dirty Kids — 20/08

Mort Subite 2 – Welcome to Sudden Death — 21/08

The Art of Racing in the Rain — 24/08

Sécurité rapprochée – Safe House — 26/08

Donne-Moi Des Ailes – Spread Your Wings — 27/08

Salem — 29/08

Abigail — 29/08