La cyberattaque visant La Poste est maintenant contenue avec la reprise totale des services

La Poste annonce ce vendredi que l’ensemble de ses activités numériques et logistiques est de nouveau pleinement opérationnel après une cyberattaque. Le groupe postal précise que l’incident est désormais contenu, permettant un retour à la normale pour le suivi des envois sur son site Internet ainsi que pour les services de La Banque Postale.

La Poste rétablit le suivi en ligne et maintient la distribution

L’entreprise a confirmé à l’AFP que le site laposte.fr et ses outils de suivi fonctionnent parfaitement ce 26 décembre. La veille encore, quelques dysfonctionnements marginaux persistaient, mais les équipes techniques ont réussi à stabiliser la situation. Bien que la direction indique que la menace est « contenue », elle ne précise pas explicitement si l’attaque a totalement cessé.

Malgré les difficultés techniques rencontrées depuis lundi, la continuité du service logistique a été assurée durant cette semaine critique de Noël. L’opérateur a réussi à acheminer 5,5 millions de colis depuis le début de l’incident, dont 2 millions pour la seule journée du réveillon de Noël. Les centres d’appel et les interfaces clients de La Banque Postale sont également accessibles sans restriction.

Les investigations judiciaires s’accélèrent pour identifier les responsables de cette attaque par déni de service (DDoS) qui consiste à saturer les serveurs pour rendre les services indisponibles. La Poste, qui a déposé plainte mardi, maintient qu’aucune donnée sensible n’a été dérobée lors de l’opération. Le parquet de Paris a confié l’enquête à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à l’Unité nationale cyber.

Les autorités examinent la piste du groupe de pirates prorusses NoName057(16) qui a revendiqué l’action. Ce collectif est connu pour cibler l’Ukraine et ses alliés occidentaux. Toutefois, la communauté de la cybersécurité reste prudente face à cette déclaration. Des chercheurs soulignent que cette revendication intervient tardivement et pourrait relever d’une stratégie opportuniste visant à attirer l’attention médiatique sur le groupe.