La bêta d’Android 17 est (réellement) disponible

Après un faux départ il y a 48 heures, Google rend disponible au téléchargement la première bêta d’Android 17. Il y aura plusieurs versions au fil des prochains mois, avec la version finale qui devrait arriver au mois de juin.

Comme à chaque fois avec les bêtas, les premiers appareils éligibles sont les Pixel de Google. En l’occurrence, la bêta d’Android 17 est disponible à partir du Pixel 6. Si vous voulez tester, vous devez vous inscrire au programme de bêta depuis cette adresse. Et si vous êtes un utilisateur avancé préférant l’installation manuelle avec les images ou fichiers OTA, rendez-vous sur cette page pour récupérer les fichiers nécessaires.

Il est bon de rappeler qu’une bêta peut être instable. Il est déconseillée de l’installer sur votre appareil principal.

Les nouveautés d’Android 17

Voici les nouveautés et changements que l’on retrouve avec la bêta 1 d’Android 17 :

Expérience utilisateur

Adaptabilité forcée sur les grands écrans : interdiction pour les développeurs de verrouiller l’orientation ou le ratio des applications ciblant Android 17 (SDK 37) sur les appareils de plus de 600 dp (tablettes, smartphones pliables ouverts et environnements fenêtrés).

interdiction pour les développeurs de verrouiller l’orientation ou le ratio des applications ciblant Android 17 (SDK 37) sur les appareils de plus de 600 dp (tablettes, smartphones pliables ouverts et environnements fenêtrés). Multitâche fenêtré : obligation pour les développeurs de supporter correctement le redimensionnement des fenêtres.

Photo et Vidéo

Transitions fluides (API Pro) : nouvelles API pour la caméra permettant de changer de mode (photo à vidéo par exemple) sans redémarrer la session, éliminant les micro-gels et délais.

nouvelles API pour la caméra permettant de changer de mode (photo à vidéo par exemple) sans redémarrer la session, éliminant les micro-gels et délais. Accès métadonnées multi-capteurs : les applications peuvent désormais accéder aux données de tous les capteurs physiques actifs simultanément, pas uniquement le principal, pour mieux gérer les bascules d’objectifs et le zoom.

les applications peuvent désormais accéder aux données de tous les capteurs physiques actifs simultanément, pas uniquement le principal, pour mieux gérer les bascules d’objectifs et le zoom. Support VVC (H.266) : prise en charge native du codec Versatile Video Coding (VVC) pour une meilleure qualité vidéo à taille de fichier réduite (si le support matériel est présent).

Audio et Connectivité

Normalisation du volume : nouveaux contrôles audio pour harmoniser le niveau sonore entre les différentes applications.

nouveaux contrôles audio pour harmoniser le niveau sonore entre les différentes applications. Wi-Fi Ranging amélioré : meilleure détection de proximité avec des mesures de distance plus précises pour les appareils environnants.

meilleure détection de proximité avec des mesures de distance plus précises pour les appareils environnants. Appels VoIP : meilleure intégration des appels d’applications tierces (comme WhatsApp) directement dans le système de numérotation natif d’Android.

Santé et Accessoires

Nouveaux profils d’appareils : ajout des profils « Appareils médicaux» et « Traqueurs d’activité physique » pour simplifier la configuration via une permission unique et groupée.

Performances et réalité étendue (XR)