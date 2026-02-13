La bêta d’Android 17 est (réellement) disponible

Après un faux départ il y a 48 heures, Google rend disponible au téléchargement la première bêta d’Android 17. Il y aura plusieurs versions au fil des prochains mois, avec la version finale qui devrait arriver au mois de juin.
Comme à chaque fois avec les bêtas, les premiers appareils éligibles sont les Pixel de Google. En l’occurrence, la bêta d’Android 17 est disponible à partir du Pixel 6. Si vous voulez tester, vous devez vous inscrire au programme de bêta depuis cette adresse. Et si vous êtes un utilisateur avancé préférant l’installation manuelle avec les images ou fichiers OTA, rendez-vous sur cette page pour récupérer les fichiers nécessaires.
Il est bon de rappeler qu’une bêta peut être instable. Il est déconseillée de l’installer sur votre appareil principal.
Voici les nouveautés et changements que l’on retrouve avec la bêta 1 d’Android 17 :
