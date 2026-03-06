TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels L’IA Claude a découvert plein de failles de sécurité dans Firefox
Logiciels

L’IA Claude a découvert plein de failles de sécurité dans Firefox

3 min.
6 Mar. 2026 • 16:00
0

En deux semaines, Claude Opus 4.6 d’Anthropic a identifié 22 failles de sécurité dans Firefox, dont 14 qualifiées de haute sévérité par Mozilla, ce qui représente près d’un cinquième de toutes les failles critiques corrigées dans le navigateur sur l’ensemble de l’année 2025. La majorité a été corrigée dans Firefox 148, les autres le seront dans des versions à venir.

Firefox Logo

Quand l’IA sert à trouver des failles critiques

La collaboration est née d’une démarche interne chez Anthropic. Fin 2025, l’équipe a constaté que Claude Opus 4.5 frôlait le score parfait sur CyberGym, un test de reproduction de failles connues. Pour construire une évaluation plus exigeante, les chercheurs ont choisi Firefox : une base de code massive, comptant parmi les logiciels libres les mieux sécurisés au monde, utilisé par des centaines de millions de personnes quotidiennement. Les vulnérabilités de navigateur sont particulièrement dangereuses car les utilisateurs y chargent en permanence du contenu non fiable.

Claude a d’abord ciblé le moteur JavaScript de Firefox, surface d’attaque prioritaire car il exécute du code externe à chaque page visitée. En 20 minutes d’exploration, le modèle a signalé un premier « Use After Free », une faille mémoire permettant à un hacker de supprimer des données avec du contenu malveillant. Le temps que les chercheurs d’Anthropic valident et transmettent ce premier rapport à Mozilla via Bugzilla, Claude avait déjà détecté 50 nouvelles entrées de plantage supplémentaires.

Firefox Failles Securite Claude

Au total, Anthropic a analysé près de 6 000 fichiers C++ et a soumis 112 rapports uniques. Mozilla a encouragé Anthropic à soumettre l’ensemble des résultats en bloc, sans valider chaque cas individuellement, accélérant ainsi le processus de triage. Les chercheurs de Mozilla ont depuis commencé à expérimenter Claude en interne pour leurs propres travaux de sécurité.

Claude trouve les failles, mais ne les exploite pas

Anthropic a également testé la capacité de Claude à transformer ces failles en outils d’attaque réels. Résultat : malgré plusieurs centaines d’essais représentant environ 4 000 dollars de crédits via l’API, Claude Opus 4.6 n’a réussi à développer une vulnérabilité fonctionnelle que dans deux cas, et uniquement dans un environnement de test privé de certaines protections modernes comme le sandbox. Le modèle d’intelligence artificielle est donc nettement plus efficace pour détecter les vulnérabilités que pour les exploiter, ce qui donne un avantage structurel aux défenseurs.

Anthropic avertit néanmoins que cet avantage ne durera probablement pas : « Si les futurs modèles franchissent cette barrière d’exploitation, nous devrons envisager des mesures de protection supplémentaires ». La firme appelle les développeurs à profiter de cette fenêtre pour renforcer la sécurité de leurs logiciels et annonce un élargissement de ses efforts en cybersécurité, notamment via Claude Code Security, actuellement en accès limité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Imprimante Brother MFC-L3750CDW Matériel

Les imprimantes Brother ont 8 failles de sécurité, une mise à jour corrective est disponible

Call of Duty WWII Officiel Jeux vidéo

Call of Duty: WWII est retiré du Microsoft Store et du Game Pass PC à cause de graves failles de sécurité

Intelligence artificielle Logiciels

Claude : Anthropic lance un mode vocal pour son IA

Intelligence Artificielle Robot Logiciels

IA : Windsurf accuse Anthropic de limiter l’accès à ses modèles Claude 3.5 et 3.7 Sonnet

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Metro Londres

Un piratage des transports de Londres a entraîné la fuite des données de 10 millions de personnes

6 Mar. 2026 • 18:50
1 Internet

C’est l’une des plus grandes fuites de données de l’histoire britannique. La BBC révèle que la cyberattaque subie...

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi Yoshi Toad

Nintendo annonce un Nintendo Direct centré sur le film Super Mario Galaxy

6 Mar. 2026 • 17:18
0 Geekeries

Nintendo prépare un nouvel événement en ligne dédié à l’univers du célèbre plombier...

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

Les Galaxy S26 connaissent un succès, le modèle Ultra domine les précommandes

6 Mar. 2026 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Samsung établit un nouveau record de précommandes avec 1,35 million d’exemplaires réservées pour les trois...

Le Robot Sauvage 10

DreamWorks prépare la suite du film « Le Robot Sauvage » : ce que l’on sait déjà du nouveau film d’animation

6 Mar. 2026 • 13:44
0 Geekeries

Bonne nouvelle pour les amateurs de films d’animation : DreamWorks Animation a officiellement lancé le développement d’une suite...

US Marines

Anthropic attaque le Pentagone en justice après avoir été classée « risque pour la chaîne d’approvisionnement »

6 Mar. 2026 • 12:26
0 Business

La société d’intelligence artificielle Anthropic s’apprête à engager une bataille judiciaire avec le...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le MacBook Neo rencontre un succès, avec la livraison décalée pour les précommandes

Le MacBook Neo rencontre un succès, avec la livraison décalée pour les précommandes

6 Mar. 2026 • 17:57

image de l'article Apple bloque le téléchargement d’apps ByteDance aux États-Unis : ce que l’on sait

Apple bloque le téléchargement d’apps ByteDance aux États-Unis : ce que l’on sait

6 Mar. 2026 • 17:41

image de l'article Le MacBook Air M5 dévoile ses performances face au modèle M4 (benchmarks)

Le MacBook Air M5 dévoile ses performances face au modèle M4 (benchmarks)

6 Mar. 2026 • 17:08

image de l'article « HomePad », le hub domotique d’Apple, arriverait plus tard que prévu

« HomePad », le hub domotique d’Apple, arriverait plus tard que prévu

6 Mar. 2026 • 15:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site