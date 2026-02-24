TENDANCES
Logiciels

Firefox 148 est disponible avec l’option pour désactiver les fonctions IA

24 Fév. 2026 • 17:06
Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 148 dans sa version stable et on retrouve comme prévu un bouton pour désactiver toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Firefox Logo

Firefox ajoute la section « Contrôles de l’IA »

Une fois la mise à jour installée, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de Firefox et découvrir la section « Contrôles de l’IA ». Celle-ci vous permet d’activer ou de désactiver toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle du navigateur. Tout est activé par défaut. Cela comprend les traductions, texte alternatif des images dans la visionneuse PDF de Firefox, suggestions de groupes d’onglets, points clés dans l’aperçu des liens et fournisseurs de chatbot dans le panneau latéral.

Firefox 148 Controles IA

« Vous ne verrez pas les améliorations par IA (nouvelles ou existantes) dans Firefox, ni les pop-ups qui s’y rapportent. Par la suite, vous pourrez débloquer toute fonctionnalité que vous souhaitez continuer à utiliser », indique Firefox au moment où on sélectionne le bouton pour désactiver les fonctions IA.

Il est bon de noter que vous avez malgré tout quelques options. Vous pouvez par exemple désactiver la plupart des fonctionnalités IA, mais en garder quelques-unes actives. Cela concerne notamment les traductions et les chabots. Dans le cas des chatbots, la liste comprend Claude, ChatGPT, Copilot, Gemini et Le Chat.

D’autres nouveautés au programme

D’autre part, Firefox 148 offre désormais une meilleure prise en charge des lecteurs d’écran pour l’accès aux formules mathématiques intégrées dans les fichiers PDF. De plus, les améliorations à distance sont désormais dissociées des exigences en matière de télémétrie dans les paramètres Firefox. Vous pouvez désormais choisir de recevoir les modifications à distance du navigateur même si vous avez choisi de ne pas partager vos données télémétriques ou de ne pas participer aux études expérimentales de Mozilla.

En outre, la sauvegarde de Firefox est désormais disponible sur Windows 10 pour les utilisateurs qui utilisent également la fonctionnalité « Effacer l’historique à la fermeture de Firefox ». Les sauvegardes n’incluront aucune donnée configurée pour être effacée à la fermeture de Firefox. Également à noter : les fonds d’écran des nouveaux onglets apparaîtront désormais sur les nouveaux onglets du conteneur ainsi que sur les nouveaux onglets par défaut.

Firefox 148 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

