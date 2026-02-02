Firefox va ajouter une option pour bloquer les fonctions IA

Firefox intégrera une option radicale permettant aux utilisateurs de désactiver l’ensemble des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative. Mozilla déploiera ce panneau de contrôle avec la mise à jour Firefox 148 qui sera disponible le 24 février.

Il sera possible de désactiver les fonctions IA dans Firefox

Cette mise à jour marque un tournant philosophique pour le navigateur libre. Alors que l’industrie technologique force l’adoption de ces fonctions, Mozilla choisit d’offrir un interrupteur général baptisé « Bloquer les améliorations IA ». Une fois cette option activée, l’internaute ne verra plus aucune fenêtre contextuelle ni aucun rappel l’incitant à utiliser les fonctions d’intelligence artificielle actuelles ou futures. L’objectif est de garantir une navigation neutre pour ceux qui refusent catégoriquement l’intrusion de ces algorithmes dans leur expérience Web.

L’entreprise justifie cette approche par la diversité des attentes de sa communauté. Sur son blog, Mozilla explique avoir entendu aussi bien les utilisateurs qui « ne veulent rien avoir à faire avec l’IA » que ceux en quête d’outils réellement utiles. Cette stratégie du libre arbitre intervient alors que le marché des navigateurs subit une mutation rapide, Firefox et Chrome faisant face à la pression de nouveaux concurrents agressifs comme Perplexity Comet, Arc, ChatGPT Atlas ou Opera.

Un contrôle à la carte pour ceux qui le souhaitent

Au-delà du blocage total, la nouvelle section de réglages permettra une gestion fine et individuelle des services. Les utilisateurs pourront conserver certaines fonctions IA tout en rejetant les autres. Les fonctionnalités concernées incluent la traduction automatique des pages, la génération de texte alternatif pour les PDF, le regroupement intelligent des onglets ou encore les aperçus de liens.

L’intégration des chatbots dans la barre latérale fait également partie des éléments désactivables. Firefox propose actuellement l’accès à plusieurs modèles majeurs tels que Claude d’Anthropic, ChatGPT d’OpenAI, Microsoft Copilot, Gemini de Google et Le Chat de Mistral. Grâce à ces nouveaux contrôles, l’utilisateur pourra choisir de garder cet accès rapide tout en supprimant les autres suggestions algorithmiques du navigateur.

Cette initiative porte la marque d’Anthony Enzor-DeMeo, nommé patron de Mozilla en décembre. Si le dirigeant a confirmé son intention d’investir dans l’intelligence artificielle, il a immédiatement posé comme condition l’aspect optionnel de ces ajouts. Pour lui, chaque produit doit redonner du pouvoir à l’utilisateur sur son fonctionnement.

« L’IA doit toujours être un choix, quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver », avait-il déclaré lors de sa prise de fonction. Il insiste sur la nécessité de contrôles simples et transparents, où la confidentialité et l’utilisation des données doivent être compréhensibles par tous. Selon sa vision, l’internaute doit savoir pourquoi une fonctionnalité agit d’une certaine manière et quelle valeur précise il en retire, sans jamais se sentir piégé par la technologie.