KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Comet, le navigateur IA de Perplexity, débarque sur Android
Apps Mobiles et Tablettes

Comet, le navigateur IA de Perplexity, débarque sur Android

21 Nov. 2025 • 8:27
Après une première incursion sur ordinateur cet été, Perplexity lance aujourd’hui son navigateur Comet sur Android. Cette arrivée marque une étape clé dans la démocratisation des navigateurs avec de l’intelligence artificielle, promettant de transformer les smartphones en véritables assistants de recherche.

Comet Navigateur Application Android

L’IA s’invite dans le navigateur Internet

La grande promesse de Comet réside dans sa capacité à briser les cloisons entre les pages Web. Contrairement à un navigateur classique, l’application permet d’interagir avec la voix ou à l’écrit avec l’ensemble des onglets ouverts simultanément. L’utilisateur peut ainsi demander à son assistant personnel de synthétiser des informations croisées provenant de plusieurs sites, sans avoir à jongler manuellement entre les fenêtres.

Perplexity mise également sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Le navigateur offre la possibilité de créer une liste blanche pour les sites de confiance. Cette approche vise à recentrer l’attention sur le contenu, optimisé par les capacités de raisonnement de l’assistant Comet qui détaille chacune de ses actions pour une transparence totale. De plus, il est possible de demander un résumé de la page que vous consultez.

Vers un agent d’action autonome

L’ambition de Perplexity ne s’arrête pas à la simple consultation. Dans les semaines à venir, l’application s’enrichira d’un agent conversationnel capable d’exécuter des actions concrètes à travers différents sites Web, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe complet. L’objectif est de dépasser le statut de moteur de recherche IA pour devenir un outil de productivité capable d’agir à la place de l’utilisateur.

Si Android a été servi en priorité, c’est en raison d’une demande émanant des opérateurs et des fabricants de smartphones, bien qu’aucun nouveau partenariat n’ait été confirmé lors de ce lancement. Une version iOS est d’ores et déjà programmée pour les prochaines semaines, plaçant Comet en concurrence frontale avec les initiatives d’OpenAI qui propose ChatGPT Atlas et de The Browser Company sur un marché en pleine ébullition.

Comet sur Android est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Google Play Store.

