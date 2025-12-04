L’Europe lance une enquête antitrust sur l’exclusivité de Meta AI dans WhatsApp

La stratégie de Meta visant à réserver l’accès aux chatbots d’IA sur WhatsApp à son seul service Meta AI vient de déclencher une lourde riposte des autorités européennes. La Commission européenne a en effet annoncé l’ouverture d’une enquête antitrust pour déterminer si ce choix constitue un abus de position dominante sur le marché des services numériques.

Une décision qui ferme la porte aux concurrents de l’IA

En modifiant sa politique d’accès à l’API de WhatsApp, Meta empêche désormais les chatbots généralistes tiers, comme ceux spécialisés en assistance conversationnelle, d’être diffusés via l’application. Cette restriction, qui sera effective dès janvier prochain, ne concerne pas les entreprises utilisant l’IA pour leur service client, mais vise spécifiquement les assistants universels destinés au grand public.

Pour Bruxelles, le risque est clair : Meta empêcherait ses concurrents d’atteindre les utilisateurs via l’une des messageries les plus utilisées en Europe. La Commission craint que cette politique ne crée un avantage artificiel au profit de Meta AI, et ce au détriment de l’innovation.

Des sanctions financières potentiellement lourdes

La vice-présidente exécutive de la Commission a rappelé que « les marchés de l’IA sont en pleine expansion » et que « l’Europe doit empêcher toute manœuvre visant à écarter des concurrents innovants ». En cas de violation avérée, Meta s’expose à une amende pouvant atteindre jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel.

WhatsApp se défend face aux accusations

De son côté, WhatsApp rejette toute pratique anticoncurrentielle, estimant que ses infrastructures ne sont pas conçues pour héberger des chatbots généralistes. « L’écosystème de l’IA reste extrêmement concurrentiel et les utilisateurs disposent de multiples alternatives », affirme un porte-parole.

Cette affaire s’annonce comme un nouveau bras de fer entre un géant de la tech US et l’Union européenne, cette dernière étant bien décidée à encadrer l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle et à préserver un équilibre concurrentiel dans un secteur toujours en pleine mutation.