KultureGeek Internet Amazon et Perplexity sont en conflit pour le shopping avec l’IA
Amazon et Perplexity sont en conflit pour le shopping avec l’IA

5 Nov. 2025 • 22:39
Amazon a formellement mis en demeure Perplexity, exigeant l’arrêt immédiat de la fonctionnalité d’achat de son agent IA avec le navigateur Comet sur sa plateforme. Perplexity a réagi en accusant le géant du e-commerce d’intimidation et en affirmant que ses exigences représentaient une « menace pour tous les internautes ». Ce conflit soulève des questions sur la place des intelligences artificielles agissantes sur le Web.

Amazon Logo Batiment

Amazon brandit ses conditions d’utilisation pour stopper Comet

Au cœur du litige se trouvent les conditions d’utilisation d’Amazon. L’entreprise soutient que Comet, le navigateur IA de Perplexity, les enfreint en dégradant l’expérience client et en créant des vulnérabilités de sécurité. Plus précisément, Amazon interdit « tout téléchargement, copie ou autre utilisation des informations de compte au profit d’un tiers » ainsi que « toute utilisation d’exploration de données, de robots ou d’outils similaires de collecte et d’extraction de données ».

Le fonctionnement de Comet, qui stocke les identifiants de l’utilisateur en local pour automatiser des commandes, est perçu par Amazon comme une violation directe de ces règles. Ce conflit survient alors qu’un accord avait été trouvé en novembre 2024 pour suspendre cette même fonctionnalité. Selon Amazon, Perplexity aurait tenté de contourner cet accord en faisant passer son agent pour un simple utilisateur du navigateur Chrome, plutôt que de l’identifier comme un bot.

Comet Navigateur Assistant IA

Le navigateur Comet de Perplexity

Un débat de fond sur le rôle des agents IA

Dans une déclaration publique, Amazon a clarifié sa position en expliquant que les applications tierces doivent opérer de manière transparente et respecter le choix des fournisseurs de services de participer ou non. L’entreprise cite en exemple les applications de livraison et les agences de voyage : « Nous pensons qu’il est assez simple que les applications tierces qui proposent de faire des achats pour le compte de clients auprès d’autres entreprises doivent fonctionner ouvertement et respecter les décisions des fournisseurs de services de participer ou non ».

De son côté, Perplexity conteste cette vision en affirmant que son outil n’est pas un robot d’aspiration de données mais un agent IA agissant au nom de l’utilisateur et avec son consentement explicite. « Les agents utilisateurs sont précisément cela : des agents de l’utilisateur », se défend l’entreprise. Ce bras de fer est d’autant plus complexe qu’Amazon a lui-même présenté en avril un projet d’assistant d’achat IA concurrent nommé Buy for Me.

Ce n’est pas la première fois que Perplexity est accusé de méthodes controversées. En août, Cloudflare avait dénoncé des pratiques similaires pour accéder à des contenus bloqués. Plus récemment, Reddit a intenté un procès contre la start-up IA pour avoir exploité ses contenus sans souscrire à une licence d’utilisation.

