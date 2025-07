Perplexity lance un abonnement IA à 200$/mois, comme ChatGPT et d’autres

Perplexity, une start-up spécialisée dans la recherche alimentée par l’intelligence artificielle, a annoncé le lancement de Perplexity Max, un nouvel abonnement à 200 dollars par mois destiné à ses utilisateurs les plus exigeants. Cette offre s’inscrit dans une stratégie visant à capitaliser sur les besoins avancés des utilisateurs.

Une recherche IA premium à 200$/mois

L’abonnement Perplexity Max donne un accès illimité à Labs, l’outil de création de feuilles de calcul et de rapports de la start-up, ainsi qu’un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités, comme Comet, le futur navigateur alimenté par l’IA. Les abonnés bénéficieront également d’un accès prioritaire aux services utilisant les modèles d’IA les plus avancés, tels que OpenAI o3-pro et Claude Opus 4. Cette offre hyper-premium s’aligne sur une tendance observée chez d’autres acteurs de l’IA, comme OpenAI avec son abonnement ChatGPT Pro à 200 dollars par mois, suivi par Google (250$), Anthropic (200$) et Cursor.

Perplexity propose désormais plusieurs formules : l’abonnement Pro à 20 dollars par mois pour le grand public, l’abonnement Enterprise Pro à 40 dollars par mois et bientôt une version Max pour les entreprises. Ces options visent à diversifier les sources de revenus.

Une croissance freinée par des coûts élevés

En 2024, Perplexity a généré environ 34 millions de dollars de revenus, principalement grâce à son offre Pro à 20 dollars, mais a dépensé 65 millions de dollars, en grande partie pour les serveurs cloud et l’accès aux modèles d’IA d’OpenAI et d’Anthropic. Ce déficit souligne les défis financiers auxquels la start-up est confrontée, alors qu’elle cherche à se démarquer dans un marché de la recherche IA de plus en plus compétitif.

Google intensifie la pression avec l’AI Mode, son propre outil de recherche basé sur l’IA, qui ressemble fortement à Perplexity. De son côté, OpenAI a intégré des fonctionnalités de recherche plus poussées dans ChatGPT et envisagerait de lancer son propre navigateur. Pour rester compétitif, Perplexity doit à la fois collaborer avec ces fournisseurs d’IA pour ses modèles et se différencier sur le marché de la recherche.