Google revoit sa recherche avec l’IA : synthèses, AI Mode, requêtes avancées et plus

À l’occasion de la conférence I/O 2025, Google a dévoilé une série d’innovations basées sur l’intelligence artificielle qui transforment la recherche sur le Web et même le commerce en ligne. Ces annonces marquent une étape décisive dans l’évolution de l’expérience utilisateur, remettant en question le modèle traditionnel du moteur de recherche.

AI Overviews : une expansion mondiale

Google déploie massivement AI Overviews, ses résumés générés par IA, dans 200 pays (sauf en France) avec le support de plus de 40 langues. Cette fonctionnalité, désormais alimentée par Gemini 2.5, s’appuie sur une version optimisée qui a pour nom « Gemini for Search » et qui offre des réponses plus détaillées et mieux sourcées. Google affirme que les utilisateurs cliquant sur les liens depuis AI Overviews passent plus de temps sur les articles originaux, suggérant que cette IA pourrait stimuler l’engagement avec les contenus plutôt que de les supplanter.

Google AI Mode : une recherche repensée

Google AI Mode, comparable à Perplexity dans l’idée, sort de sa phase bêta et devient accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis, avec une arrivée prévue en Europe plus tard. Ce mode introduit Deep Search, une fonctionnalité qui décompose les requêtes complexes en plus de 50 sous-requêtes pour produire des rapports détaillés. Google s’appuie sur son historique d’archivage du Web pour offrir des résultats bien documentés.

L’AI Mode enrichit également l’expérience avec des graphiques et tableaux générés à partir de données en temps réel, notamment pour les statistiques sportives. Par ailleurs, Search Live permet aux utilisateurs mobiles de filmer leur environnement et de poser des questions contextuelles grâce aux systèmes Astra et Gemini Live.

Shopping par IA : une nouvelle approche du commerce

Google lance une fonctionnalité de shopping assistée par IA via Search Labs aux États-Unis. Ce système crée des fiches produits dynamiques à partir de Google Shopping, répond à des questions contextuelles et recommande des produits adaptés au profil de l’utilisateur. La fonction « Acheter pour moi » va plus loin en automatisant les achats via le service de paiement Google Pay lorsque le prix correspond aux critères définis par l’utilisateur.

La plupart de ces innovations, notamment AI Mode et le shopping par IA, ne sont pas encore disponibles en Europe, où les initiatives de Google sont scrutées par les régulateurs.

Vers une nouvelle ère numérique

Avec ces annonces, Google redéfinit la recherche et le commerce en ligne. En intégrant des outils IA avancés comme AI Overviews, AI Mode et le shopping assisté, l’entreprise cherche à simplifier et enrichir l’expérience utilisateur. Ces évolutions pourraient marquer la fin progressive du moteur de recherche traditionnel, tout en posant de nouveaux défis pour les créateurs de contenu et les régulateurs.