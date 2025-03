Google a annoncé le lancement et la phase de test d’un nouveau « mode IA » pour son moteur de recherche. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions plus complexes et d’obtenir des réponses générées par intelligence artificielle, prenant l’intégralité de l’écran. Une évolution qui s’inscrit dans un contexte où de plus en plus de personnes demandent des réponses alimentées par IA pour leurs requêtes.

Une réponse plus approfondie avec de l’IA

Selon Google, les utilisateurs plus expérimentés souhaitent des réponses assistées par IA pour un plus grand nombre de recherches. L’entreprise a constaté que certains ajoutent « IA » à la fin de leurs questions, ce qui a motivé l’intégration du mode IA.

Contrairement aux aperçus IA précédents (disponible notamment aux États-Unis), cette nouvelle fonctionnalité propose un raisonnement plus avancé et une capacité multimodale enrichie, permettant d’obtenir des réponses plus nuancées et détaillées, y compris pour des questions en plusieurs parties qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches.

Une fois que l’utilisateur a entré une requête dans Google, il peut activer le mode IA en cliquant sur un nouveau bouton qui apparaît à côté des filtres de recherche. Un raccourci « Aller plus loin » est également disponible sous les aperçus IA, et des points d’accès dédiés permettent de sauter directement les résultats habituels pour se concentrer uniquement sur l’expérience IA.

Les résultats générés par l’intelligence artificielle s’affichent sous la requête, tandis qu’un champ pouvant rappeler une discussion permet de poser des questions de suivi. De plus, sur mobile, il est possible d’envoyer des images ou de poser des questions à l’oral, bien que pour l’instant, seules des réponses textuelles soient proposées.

Un système avancé de recherche et de synthèse des résultats

Voici un exemple en vidéo du mode IA de Google :

✨ AI Mode expands on AI Overviews with more advanced reasoning, thinking and multimodal capabilities. We're starting to roll it out to Google One AI Premium subscribers as an opt-in experiment in Labs. Sign up for early access → https://t.co/82LFV03FAP pic.twitter.com/GfFkYoKZ4i — Google (@Google) March 5, 2025

Le mode IA repose sur une version personnalisée de Gemini 2.0, un modèle développé par Google. Ce dernier effectue des recherches multiples en simultané, utilisant des sources en temps réel comme le Knowledge Graph et le Shopping Graph pour fournir des réponses plus complètes. Selon Google, cette expansion de la requête permet de rassembler des informations provenant de sous-thèmes variés avant de les synthétiser en une réponse cohérente.

Cette fonctionnalité vise à être objective et factuelle, sans opinion ni personnalité. Si l’IA ne dispose pas d’assez d’informations, elle redirige l’utilisateur vers les résultats Web classiques. Google assure que les utilisateurs sauront quand utiliser la recherche traditionnelle et quand privilégier le mode IA, ces deux expériences étant destinées à coexister.

C’est en test pour le moment

Pour l’instant, le mode IA est disponible sous forme de test. Il est accessible pour ceux qui ont l’abonnement « AI Premium » de Google qui coûte 21,99€/mois. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité générale.