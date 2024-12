Intelligence artificielle : Google doterait bientôt son moteur de recherche d’un « AI Mode »

Google développerait un nouveau mode « AI Mode » pour son moteur de recherche, offrant une expérience similaire à son chatbot Gemini AI. Si l’on en croit The Information, ce mode sera accessible via un onglet situé à gauche des options de recherche existantes comme « Tous », « Images », « Vidéos » et « Shopping ». Les réponses générées en mode AI incluront des liens vers des pages web pertinentes et une barre de recherche permettant de poser des questions de suivi, ce qui devrait rendre l’interaction plus fluide. Ces informations confirment les informations issues d’articles antérieurs d’Android Authority et de 9to5Google, ces deux sites ayant détecté des indices de ce mode dans des versions bêta de l’application Google (avec une prise en charge possible des requêtes vocales).

Alors que la concurrence s’intensifie dans le domaine de la recherche alimentée par l’IA – OpenAI a tout récemment intègré la recherche web dans ChatGPT pour tous ses utilisateurs -, Google est désormais sous pression pour faire évoluer ses nombreux services en ligne « traditionnels ». La firme de Mountain View a déjà introduit une fonction de résumé assisté par IA pour certaines recherches (une fonctionnalité récemment déployée dans de nombreux pays en octobre), et l’on sait déjà que Google Search devrait subir de profonds changements l’an prochain.