Sundar Pichai, le patron de Google, a révélé que le moteur de recherche de l’entreprise « changera profondément » dès 2025. Lors du DealBook Summit du New York Times, il a déclaré : « Je pense que nous serons capables de traiter des questions plus complexes que jamais ».

Il a ajouté : « Je pense que vous serez surpris, même au début de l’année 2025, par le type de nouvelles choses que le moteur de recherche peut faire par rapport à ce qu’il est aujourd’hui ».

Le dirigeant a également réagi aux remarques de Satya Nadella, patron de Microsoft, qui avait récemment affirmé que Google aurait dû être « le vainqueur par défaut » de la course à l’intelligence artificielle. Sundar Pichai rétorque : « J’aimerais faire une comparaison côte à côte entre les modèles de Microsoft et les nôtres ». Il a souligné que Microsoft utilise « les modèles de quelqu’un d’autre », en référence à sa collaboration avec OpenAI.

Pour Google, l’avenir de la recherche semble marqué par une innovation constante. « Quand je regarde ce qui nous attend, nous sommes aux premiers stades d’un changement profond », a insisté Sundar Pichai, avant de conclure que l’entreprise « s’engage à être à la pointe de cette technologie ».

Cette annonce intervient après l’intégration de plusieurs innovations basées sur l’IA dans le moteur de recherche de Google, comme les résumés intelligents et l’outil Lens permettant de rechercher via des vidéos. Google prévoit également de mettre à jour son modèle Gemini afin de renforcer sa compétitivité face à Microsoft, OpenAI et d’autres moteurs de recherche s’appuyant sur l’IA comme Perplexity.