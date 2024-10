ChatGPT lance officiellement son moteur de recherche concurrent de Google

OpenAI annonce aujourd’hui le lancement de ChatGPT Search, son propre moteur de recherche qui vient concurrencer Google et les autres comme Bing, DuckDuckGo et plus encore. Sans surprise, de l’intelligence artificielle aide à générer les réponses.

Disponibilité du moteur de recherche d’OpenAI avec ChatGPT

Selon OpenAI, son moteur de recherche est bien plus intéressant que Google et le reste. Le groupe indique :

ChatGPT permet désormais d’effectuer des recherches sur le Web d’une manière bien plus efficace qu’auparavant. Vous pouvez obtenir des réponses rapides et opportunes avec des liens vers des sources Web pertinentes, pour lesquelles vous auriez dû auparavant aller sur un moteur de recherche. Les avantages d’une interface en langage naturel sont ainsi combinés à la valeur des résultats sportifs, des nouvelles, des cotations boursières et bien plus encore. ChatGPT choisira de faire une recherche sur le Web en fonction de ce que vous demandez, ou vous pouvez choisir manuellement de faire une recherche en cliquant sur l’icône de recherche sur le Web.

OpenAI dit s’être associé à des fournisseurs d’informations et de données pour proposer des informations actualisées dans des catégories telles que la météo, les actions, les sports, les actualités et les cartes. En France, le groupe dit avoir un partenariat avec Le Monde.

Des exemples de recherches

Voici à quoi ressemblent des recherches. Dans le premier cas, nous avons seulement mis « Espagne Inondations » (qui était l’une des suggestions). Nous avons alors le droit à un résumé de la situation avec des informations à jour, dont le nombre de victimes.

Dans une deuxième recherche, nous avons indiqué « Quel sera le prochain match de l’équipe de France de football ? » et le résultat est le bon.

On peut voir qu’il y a les sources en bas des résultats de recherche. Un appui dessus permet d’avoir les liens renvoyant vers les articles.

Comment en profiter ?

Le moteur de recherche de ChatGPT se repose sur GPT-4o et il est disponible dès maintenant sur chatgpt.com, ainsi que dans les applications (ordinateur et mobile) pour ceux qui ont ChatGPT Plus et ChatGPT Teams. Les utilisateurs de ChatGPT qui étaient sur la liste d’attente de SearchGPT y ont également accès dès aujourd’hui,

OpenAI prévoit d’apporter le système aux utilisateurs des secteurs de l’entreprise et de l’éducation dans les prochaines semaines. ChatGPT Search sera déployé pour tous les utilisateurs gratuits au cours des prochains mois.