SearchGPT : OpenAI annonce son moteur de recherche pour concurrencer Google

OpenAI lève le voile sur SearchGPT, un moteur de recherche qui s’appuie sur de l’intelligence artificielle et qui vient concurrencer Google. Il y avait déjà eu des rumeurs à son sujet et le projet est désormais officiel.

SearchGPT, qui est pour le moment un prototype, a pour vocation d’être un moteur de recherche qui va droit au but en donnant rapidement une information à jour aux internautes. Le service regroupe les modèles d’IA d’OpenAI, que l’on connaît déjà avec ChatGPT, pour les combiner avec des données venant des sites Internet.

En réponse à votre question ou à votre demande, SearchGPT tentera d’abord de donner une réponse directe, souvent en utilisant un ou plusieurs liens. Ensuite, un bouton de lien situé sur le côté apparaît et contient d’autres sources et résultats en rapport avec la requête. Vous pouvez également poser des questions dans la foulée en vous basant sur le contexte de la requête initiale.

OpenAI met également l’accent sur la clarté des sources d’approvisionnement comme point clé de SearchGPT, expliquant que le produit est conçu pour relier les utilisateurs aux médias par le biais de liens d’attribution en ligne et plus encore.

Voici une vidéo montrant le moteur de recherche en action :

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.

We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024