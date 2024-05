OpenAI révélera son moteur de recherche utilisant l’IA un jour avant la Google I/O

OpenAI, le créateur de ChatGPT, annoncera le 13 mai son propre moteur de recherche qui viendra concurrencer Google et s’appuiera sur l’intelligence artificielle, selon Reuters. Le lancement interviendra donc 24 heures avant la grande conférence I/O de Google.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un moteur de recherche par OpenAI pour concurrencer Google. Récemment, une date avait circulé. Il s’agissait du 9 mai, mais la source qui l’avait évoquée n’avait jamais fait ses preuves. Ici, il est question de l’agence de presse Reuters, ce qui renforce la crédibilité pour la date du 13 mai.

Le moteur de recherche d’OpenAI sera conçu pour rivaliser avec Google et Perplexity, un produit de recherche existant qui utilise l’IA. Le nouveau produit d’OpenAI permettra aux utilisateurs de poser une question à ChatGPT et de voir le chatbot répondre par une réponse comprenant des citations de sources en ligne telles que des articles de presse, Wikipédia, etc. Des images seront également utilisées lorsque la requête l’exige.

L’idée du lancement du moteur de recherche s’est récemment renforcée avec l’apparition de l’URL search.chatgpt.com, qui dispose déjà d’un certificat de sécurité dédié.

Il sera donc intéressant de voir ce qu’OpenAI réserve aux utilisateurs, surtout avec ce choix de date. Google doit faire plusieurs annonces autour de l’IA lors de sa conférence I/O le 14 mai. Le créateur de ChatGPT a visiblement envie de lui voler la vedette. Reste à voir si la qualité des réponses sera au rendez-vous.