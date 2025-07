Tesla peinerait à produire 5000 robots Optimus d’ici la fin de l’année

Si l’on en croit les bonnes sources du site The Information, Tesla peinerait à tenir sa promesse de produire 5 000 robots humanoïdes Optimus d’ici la fin de l’année 2025. À moins de cinq mois de l’échéance, seuls quelques centaines d’exemplaires du robot auraient été fabriquées ! L’entreprise dirigée par Elon Musk devra donc accélérer drastiquement la cadence ou revoir ses ambitions à la baisse. Le timing de cette fuite n’est pas particulièrement « heureux » sachant que Tesla vient d’enregistrer une baisse de 12 % de son chiffre d’affaires au second trimestre, affecté par le recul des ventes de véhicules électriques, la diminution des crédits réglementaires et la baisse des revenus dans les secteurs solaire et du stockage d’énergie.

Malgré ces contretemps, Elon Musk continue d’afficher des objectifs ambitieux pour son robot Optimus. Lors de la présentation des résultats trimestriels, ce dernier a déclaré que la production de l’Optimus 3 débuterait début 2026, avec pour but d’atteindre un million d’unités par an « le plus vite possible », ajoutant pouvoir y parvenir «en moins de cinq ans. » Ces nouvelles promesses n’engagent que ceux qui les croient : en 2019, Musk avait annoncé qu’un million de robotaxis seraient sur les routes dès 2020.