Le robot Optimus de Tesla peut désormais marcher à l’air libre sur un terrain accidenté !

Le robot humanoïde Optimus de Tesla vient de franchir un énorme cap. Une vidéo publiée sur X par Tesla montre en effet le robot en train d’arpenter en toute autonomie une zone légèrement boisée, et surtout marcher sur un terrain accidenté. Tesla aura donc réussi en très peu de temps à refaire une partie de son retard sur des sociétés comme Boston Dynamics, dont les robots sont capables depuis des années de marcher avec facilité sur des surfaces non-lisses et/ou pentues. Certes, la démarche de l’Optimus reste tout de même moins assurée que celle de l’Atlas de Boston Dynamics, mais au final l’essentiel est là puisque le robot parvient à se déplacer sur une zone pleine de reliefs sans perdre son équilibre !

Daily walks help clear your mind pic.twitter.com/dUsW58trS6 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 9, 2024

Ce pas plus hésitant s’explique aussi peut-être par le fait que l’Optimus ne dispose pas de caméras embarquées et se déplace essentiellement grâce à ses nombreux capteurs. Reste que les progrès de l’Optimus sont réels et rapides, alors même que l’on était largement en droit de douter au vu des capacités affichées par le robot lors de la présentation des premiers prototypes fonctionnels en 2022.