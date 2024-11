Le robot humanoïde Optimus sait désormais attraper des balles au vol

Elon Musk n’a pas manqué de présenter une nouvelle démonstration du robot Optimus de Tesla dans une vidéo de 16 secondes publiée sur X où l’on voit le robot attraper au vol des balles de tennis ! Cette performance permet d’illustrer les capacités d’une nouvelle main robotique améliorée, désormais dotée de 22 degrés de mouvement et offrant une maniabilité nettement supérieure par rapport à la précédente version (limitée à 3 degrés au niveau du poignet). La main robotique dispose aussi de doigts et une paume recouverts d’une couche protectrice, la conception d’ensemble visant à améliorer la durabilité et la prise en main. Bien que prometteur, le responsable de l’ingénierie chez Tesla, Milan Kovac, admet qu’Optimus n’est pas encore prêt pour des tâches complexes demandant un trop haut niveau de dextérité.

Let’s give Optimus a hand for catching ball!

pic.twitter.com/i44qcD1iLd — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2024

Pour rappel, lors de l’événement « We Robot » du 11 octobre dernier, Tesla avait présenté des prototypes d’Optimus servant des boissons, distribuant des cadeaux et jouant à pierre-papier-ciseaux. A terme, Optimus devrait être capable de gérer des tâches quotidiennes et domestiques (s’occuper des enfants ou agir comme assistant personnel par exemple), un avenir de science-fiction pour l’instant encore très lointain.