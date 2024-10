Le robot humanoïde Atlas sait agir de façon 100% autonome dans un environnement de travail (vidéo)

Le nouveau robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics s’améliore constamment. La firme de robotique vient de dévoiler une nouvelle vidéo qui montre la capacité du robot à déplacer des pièces de moteur de façon autonome dans un espace de travail simulé. Contrairement aux démos précédentes de robots humanoïdes téléopérés ou aux process prédéfinis, les mouvements d’Atlas sont ici entièrement autonomes et montrent la capacité du robot à s’adapter à la configuration proposée. Atlas est équipé de capteurs de vision, de force et de proprioceptivité qui lui permettent de récupérer les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, comme l’ajustement de pièces mal placées ou la gestion des collisions. Atlas dispose aussi d’actionneurs puissants et précis, pivotant efficacement à la taille pour réduire les mouvements inutiles.



Cette vidéo impressionnante fait suite à un récent partenariat avec le Toyota Research Institute, qui a ajouté à la plateforme Atlas l’expertise de TRI en matière d’apprentissage robotique et d’adaptabilité en temps réel. Hyundai, qui est aujourd’hui la société mère de Boston Dynamics, a stratégiquement adapté Atlas au secteur automobile, un secteur déjà bien avancé en automatisation.