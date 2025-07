Elden Ring Nightreign : le mode duo très demandé arrive la semaine prochaine

FromSoftware répond aux attentes des fans avec une mise à jour pour Elden Ring Nightreign qui va ajouter le mode duo pour les expéditions. La mise à jour 1.02 sortira le 30 juillet et permetta à deux joueurs d’explorer ensemble les terres hostiles de Limveld.

Un mode duo pour une expérience à deux

Jusqu’à présent, Elden Ring Nightreign limitait les joueurs à deux options : partir en expédition solo ou former un trio avec deux autres aventuriers. Cette restriction a frustré de nombreux joueurs préférant jouer avec un seul partenaire. Junya Ishizaki, réalisateur du jeu, avait reconnu que ce mode duo avait été négligé lors du développement. « Les joueurs nous ont fait part de leur désir de jouer à deux et nous avons pris cela au sérieux », a-t-il déclaré. Avec le patch 1.02, les Nightfarers pourront enfin affronter les redoutables Nightlords en duo, sans avoir à intégrer un troisième joueur aléatoire. Cette nouveauté promet une expérience plus stratégique, idéale pour jouer avec un ami proche ou un partenaire.

En plus du mode duo pour les expéditions, la mise à jour 1.02 inclut des optimisations bienvenues. Parmi elles, de nouvelles options de filtrage pour les Reliques, ces objets essentiels à la progression dans le jeu. Avec le temps, les joueurs accumulent une grande quantité de Reliques et trier cet inventaire peut devenir laborieux. Les nouvelles fonctionnalités permettront de classer ces objets selon divers critères, rendant la gestion plus intuitive. Ces ajustements devraient grandement améliorer l’expérience, surtout pour les joueurs ayant déjà exploré Limveld pendant des heures.

Un succès retentissant malgré un lancement mouvementé

Sorti le 30 mai 2025 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC, Elden Ring Nightreign a conquis les fans avec son mélange unique de mécaniques roguelike et de combats intenses. Le jeu, qui plonge les joueurs dans une carte évolutive et impitoyable, a dépassé les 5 millions de copies vendues, selon Bandai Namco. Malgré un lancement marqué par des critiques sur l’absence du mode duo et la difficulté du mode solo, FromSoftware continue d’écouter sa communauté et d’affiner son titre. Et c’est une bonne nouvelle.