AI Overview, la nouvelle fonction de synthèse avec de l’IA du moteur de recherche de Google, raconte un peu n’importe quoi aux internautes, avec des réponses à côté de la plaque. Mais le groupe assure que ce sont « des exemples isolés » et non une généralité.

L’AI Overview sur Google utilisent l’IA générative pour rédiger un résumé ou une réponse directe à la requête d’un utilisateur. L’idée de base est de condenser les informations provenant de nombreuses sources différentes afin de fournir à l’utilisateur final une réponse rapide et facile à assimiler. La fonction peut être intéressante… sur le papier du moins.

Plusieurs internautes ont partagé leurs requêtes et ont partagé les réponses fournies par Google. Dans un cas, l’IA de Google invite à utiliser de la colle non toxique pour que le fromage reste bien accroché à une pizza. L’IA s’appuie sur un commentaire fait sur Reddit.

Dans un autre exemple, un internaute indique être déprimé. L’IA de Google l’invite alors à sauter du pont du Golden Gate, là encore en s’appuyant sur la réponse d’un commente posté sur Reddit.

The Google Ai feature needs to be TURNED OFF. pic.twitter.com/OCh6L3oyLz

Prenons un troisième exemple où une personne demande quel mammifère a le plus d’os. L’IA de Google répond qu’il s’agit… du serpent.

I saw someone else mention this one on another post

Ah yes , the snake very famous for being a mammal 🤣 pic.twitter.com/xo538FcqoK

— Raven – 🍉 (@RavenTenebris13) May 20, 2024