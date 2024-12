Gemini 2.0 : Google annonce la nouvelle version avancée de son IA

Google a levé le voile sur Gemini 2.0, sa toute nouvelle version de modèle d’intelligence artificielle. Si cette annonce attire particulièrement les développeurs, le grand public devra patienter au début de 2025 avant de découvrir pleinement les potentialités de Gemini 2.0.

Gemini 2.0, une IA plus rapide

Pour l’instant, cette nouvelle version est disponible sous forme de Gemini 2.0 Flash, accessible sur mobile et ordinateur via le Web. Google annonce que ce sera prochainement intégré dans l’application Gemini et d’autres produits Google. Toutefois, ce n’est que l’entrée en matière : Gemini 2.0 promet bien plus dans sa version finale, notamment grâce à sa rapidité accrue. En effet, selon Google, Gemini 2.0 Flash est deux fois plus rapide que la version précédente, Gemini 1.5 Pro, avec des performances supérieures sur les principaux benchmarks.

En plus de gérer les entrées multimodales comme les images, vidéos et audio, le nouveau modèle d’IA permet aussi des sorties multimodales. Cela inclut des images générées mêlées à du texte, ou encore du texte-to-speech multilingue ajustable. Gemini 2.0 offre aussi des intégrations natives avec des outils comme la recherche Google ou l’exécution de code.

Mais Google ne s’arrête pas là. Le géant explore plusieurs projets futuristes : projet Astra, un assistant universel en réalité augmentée ; projet Mariner, visant à redéfinir l’interaction humain-agent via le navigateur ; et Jules, un agent IA destiné à aider les développeurs dans leur travail. Ces projets pourraient bien définir la prochaine génération d’assistants intelligents.

Projet Astra

Dans le cas du projet Astra par exemple, voici les améliorations apportées :

Des dialogues améliorés : le projet Astra est désormais capable de converser dans plusieurs langues et dans des langues mixtes, avec une meilleure compréhension des accents et des mots peu courants.

le projet Astra est désormais capable de converser dans plusieurs langues et dans des langues mixtes, avec une meilleure compréhension des accents et des mots peu courants. Une nouvelle utilisation des outils : Avec Gemini 2.0, le projet Astra peut utiliser la recherche Google, Lens et Maps, ce qui le rend plus utile en tant qu’assistant dans votre vie quotidienne.

Avec Gemini 2.0, le projet Astra peut utiliser la recherche Google, Lens et Maps, ce qui le rend plus utile en tant qu’assistant dans votre vie quotidienne. Une meilleure mémoire : Google a amélioré la capacité du projet Astra à mémoriser des éléments tout en vous laissant le contrôle. Il peut désormais mémoriser jusqu’à 10 minutes pendant une session et se souvenir de d’autres conversations que vous avez eues avec lui dans le passé, ce qui lui permet de mieux vous personnaliser.

Google a amélioré la capacité du projet Astra à mémoriser des éléments tout en vous laissant le contrôle. Il peut désormais mémoriser jusqu’à 10 minutes pendant une session et se souvenir de d’autres conversations que vous avez eues avec lui dans le passé, ce qui lui permet de mieux vous personnaliser. Une latence améliorée : Grâce aux nouvelles capacités de diffusion en continu et à la compréhension audio native, l’agent peut comprendre le langage avec une latence à peu près équivalente à celle d’une conversation humaine.

Projet Mariner

De son côté, le projet Mariner est un prototype de recherche précoce reposant sur Gemini 2.0 qui explore l’avenir de l’interaction humain-agent, en commençant par celle que vous avez votre navigateur. En tant que prototype de recherche, il est capable de comprendre les informations affichées sur l’écran de votre navigateur, y compris les pixels et les éléments Web tels que le texte, le code, les images et les formulaires, puis d’utiliser ces informations via une extension Chrome expérimentale pour effectuer des tâches à votre place.

Jules

Enfin, Jules est un agent de code expérimental alimenté par l’intelligence artificielle qui s’intègre directement dans un flux de travail GitHub. Il peut s’attaquer à un problème, élaborer un plan et l’exécuter, le tout sous la direction et la supervision d’un développeur.