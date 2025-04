Google va bientôt abandonner google.fr

Google a décidé d’abandonner progressivement ses noms de domaine nationaux, tels que google.fr, créé le 27 octobre 2000, au profit d’une redirection unique vers google.com. Ce changement s’appliquera à la majorité des 194 variantes locales du moteur de recherche, disponibles dans 129 langues différentes.



Cette évolution ne devrait pas perturber l’expérience utilisateur, car depuis 2017, les résultats fournis par Google ne dépendent plus spécifiquement du domaine utilisé, mais de la géolocalisation déterminée par l’adresse IP de l’internaute. Le moteur peut également demander une localisation plus précise via le navigateur, offrant ainsi une expérience uniforme que l’on accède à google.fr, google.com ou toute autre déclinaison régionale.

Toutefois, quelques ajustements mineurs pourraient être requis côté utilisateur, comme la confirmation de certains paramètres lors du premier accès après la transition. Les restrictions régionales, notamment celles imposées par la législation européenne, resteront inchangées.

Enfin, les seules perturbations éventuelles pourraient concerner les utilisateurs de navigateurs obsolètes ou ceux possédant des favoris enregistrés directement vers une adresse spécifique, telle que google.fr, qui ne seront plus valides après cette transition.