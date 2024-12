Google dévoile le top 10 des recherches de 2024 en France et dans le monde

Google vient de partager la liste des recherches les plus effectuées en France et dans le reste du monde tout au long de 2024. Comme chaque année, nous avons le droit à un classement avec diverses catégories.

La recherche la plus effectuée sur Google en France en 2024 a été pour l’Euro 2024. On retrouve ensuite les Jeux olympiques de Paris et la Coupe d’Afrique des Nations. Au pied du podium se trouve la recherche pour l’élection présidentielle américaine 2024. Il y a ensuite Michel Blanc, les vacances scolaires 2024, Alain Delon, les résultats des élections législatives 2024, France Travail et Kendji Girac.

Si l’on prend à l’échelle mondiale, c’est la Copa America qui a été la recherche la plus effectuée sur Google. Il y a ensuite l’Euro pour le football, l’ICC World Twenty20 (cricket), Inde vs Angleterre (toujours pour le cricket), Liam Payne, Donald Trump, Inde vs Bangladesh (là encore, cricket), iPhone 16, Jeux olympiques et Kate Middleton.

Comme dit précédemment, il y a quelques catégories disponibles. Voici par exemple le top 10 des recherches en France pour les personnalités publiques :

Michel Barnier

Kendji Girac

Kate Middleton

Gabriel Attal

Leon Marchand

Teddy Riner

Jordan Bardella

Donald Trump

Imane Khelif

Lamine Yamal

Pour les films :

Un p’tit truc en plus

Le Comte de Monte-Cristo

Vice-versa 2

Dune

Beetlejuice

Terrifier 3

Dune 2

Anatomie d’une chute

Gladiator 2

L’Amour ouf

Pour les séries :

Anthracite

Broceliande

The Gentlemen

Fallout

Fiasco

Double Piège

Nautilus

Shogun

Mercato

Culte

Les « IA pour » :

IA pour la réalisation de powerpoints

IA pour rédiger des curriculum vitae

IA pour corriger les fautes

IA pour générer des images gratuites

IA pour coder

IA pour retoucher des photographies

IA pour résumer un texte libre

IA pour générer des fiches de révision

IA pour rédiger un livre

IA pour les maths

Les « pourquoi » :

Pourquoi dissoudre l’Assemblée nationale ?

Pourquoi ne regarde-t-il plus mes stories ?

Pourquoi les agriculteurs manifestent-ils ?

Pourquoi les tronçonneuses ont-elles été inventées ?

Pourquoi la LNR déteste-t-elle le FCG ?

Pourquoi les joueurs de tennis de table touchent-ils la table ?

Pourquoi y a-t-il des émeutes en Nouvelle-Calédonie ?

Pourquoi les cornflakes ont-ils été inventés ?

Pourquoi les nageurs arrivent-ils en doudoune ?

Pourquoi la Turquie joue l’Euro ?

La liste complète des catégories pour le top 10 avec chaque pays disponible est à retrouver sur cette page.