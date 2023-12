Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2023 en France

Google a levé le voile sur les recherches les plus effectuées en France tout au long de l’année 2023 sur son moteur de recherche. Comme c’est le cas chaque année, plusieurs catégories sont disponibles avec le top 10 à chaque fois.

ChatGPT ainsi que la guerre entre Israël et le Hamas sont les deux sujets d’actualité qui ont suscité les requêtes en plus forte hausse, a indiqué Google. Viennent ensuite la disparition du petit Emile, la tempête Ciaran, la disparition de la jeune Lina et la motion de censure.

Parmi les personnalités, deux sportifs, Kylian Mbappé et Antoine Dupont, figurent en tête de ce classement, qui recense non pas les recherches les plus nombreuses mais qui ont connu la plus forte hausse en nombre par rapport à 2022, a précisé Google.

Voici les classements des recherches les plus effectuées sur Google en 2023 en France :

Actualités

ChatGPT Guerre Israël Hamas Emile disparition Tempête Ciarán Lina disparition Motion de censure Sous-marin Titanic Séisme Maroc Pierre Palmade accident Arras

Athlètes

Kylian Mbappé Antoine Dupont Carlos Alcaraz Sergio Rico Ciryl Gane Léon Marchand Tyson Fury Teddy Riner Kolo Muani Karolína Muchová

Les « IA pour »

IA pour créer des images IA pour reformuler un texte IA pour faire des PowerPoint IA pour photo IA pour logo IA pour dessiner IA pour améliorer la qualité d’une image IA pour agrandir une image IA pour TikTok IA pour lettre de motivation

Acteurs / Actrices

Brigitte Bardot Jeremy Renner Mathieu Kassovitz Adèle Exarchopoulos Raquel Welch Harrison Ford Lou Doillon Bruce Willis Maïwenn Jenna Ortega

Chanteuses / Chanteurs / Musiciens

MHD Julien Clerc Juliette Armanet La Zarra Amanda Lear Christine and the Queens Serge Lama Pierre de Maere Lewis Capaldi Médine

Jeux vidéo

Hogwarts Legacy The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Starfield Diablo 4 Assassin’s Creed Mirage FC 24 Cemantix Dead island 2 Gran Turismo The Crew Motorfest

Films

Oppenheimer Barbie Avatar 2 Asterix et Obelix Creed 3 Fast and Furious Babylon Mission Impossible Everything Everywhere All at Once Indiana Jones

Télévision / Séries

The Last of Us Ginny et Georgia One Piece Scream 6 Alice in Borderland John Wick 4 Jusqu’ici tout va bien Sex Education LOL qui rit sort saison 3 Les Randonneuses

Les « comment »

Comment supprimer My AI ? Comment se débarrasser des punaises ? Comment avoir My AI sur Snap ? Comment souhaiter un bon ramadan ? Comment purger radiateur ? Comment utiliser le chèque énergie ? Comment demander la prime carburant ? Comment utiliser ChatGPT ? Comment savoir si on a des punaises de lit ? Comment Shakira a decouvert que Gérard Piqué la trompait ?

La liste complète avec en plus la possibilité de choisir un pays précis est disponible sur cette page.