The Rogue Prince of Persia débarque enfin sur consoles et PC

Après plus d’un an passé en accès anticipé (sur PC), le très attendu The Rogue Prince of Persia fait enfin son entrée officielle sur PC et consoles. Le jeu, fruit du studio Evil Empire en collaboration avec Ubisoft, est désormais disponible depuis ce mercredi 20 août sur Xbox Series X|S, Xbox Cloud et PC, Game Pass, PlayStation 5, ainsi que sur Steam, Ubisoft Connect et l’Epic Games Store. Une version est également en préparation pour Nintendo Switch et Switch 2 avant la fin de l’année.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Le trailer d’annonce de la disponibilité du jeu a été dévoilé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom

Cette « réinvention » en 2D de Prince of Persia revient en quelque sorte aux racines du jeu culte créé par Jordan Mechner et combine le gameplay classique de la série avec des mécaniques roguelite modernes (comme dans l’excellent Dead Cells ). Les joueurs incarnent un prince agile capable de courir sur les murs, de faire des sauts acrobatiques et de combattre de façon spectaculaire, le tout dans des niveaux générés procéduralement (comme dans Dead Cells encore). Chaque tentative renforce la progression grâce à l’art du hub « Oasis » ainsi que la collecte de médaillons, d’armes et d’améliorations permanentes. Le jeu intègre en outre plus de quinze mises à jour majeures issues des retours de la communauté durant l’accès anticipé.