[#Soldes] Les promos High-Tech du 7 janvier

7 Jan. 2026 • 17:00
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu'il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT! Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 (USB-C, Magsafe) à 179€ au lieu de 219€ sur @Electro Dépôt
  • Batterie externe Samsung Power Delivery – Charge 25W, 10 000 mAh, USB-C (via ODR 20€) – retrait en magasin à 5€ sur @Boulanger
  • HOT! Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 1|2 & DVD Harry Potter L’Intégrale 8 Films à 20€ sur @Carrefour
  • The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom Nintendo Switch à 26,99€ au lieu de 44,99€ sur @Fnac
  • Jeu Luigi’s Mansion 2 HD sur Nintendo Switch à 24,68€ au lieu de 45€ sur @Boulanger
  • Super Mario Galaxy & Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch 1|2 à 41,19€ sur @E.Leclerc
  • Robot Aspirateur Laveur Dreame D10 Plus à 129€ au lieu de 199€ sur @E.Leclerc
  • PC portable Gamer Lenovo Legion 5 15IRX10 – 15,3″, IPS, i7-13650HX, RTX 5070 115W, 32 Go RAM, 165 Hz + sac (Sans OS) à 1149,99€ au lieu de 1429€ sur @Cdiscount avec le code 50DES499
  • Clavier Gaming filaire Roccat ROC-12-014 Vulcan II Max Noir, Azerty (via retrait magasins) à 59,99€ sur @Fnac
  • Donkey Kong : Bananza sur Nintendo Switch 2 à 47,16€ sur @E.Leclerc
  • Ecran PC 27″ Alienware AW2725DM – QHD (2560×1440), 180Hz, Fast IPS, 1ms, Compatible NVIDIA G-Sync à 189,90€ au lieu de 203,52€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch (Via Retrait Magasin) à 26,17€ au lieu de 44,99€ sur @Boulanger
  • Sélection de produits en soldes chez Fnac – Ex : Support dorsal Fellowes Premium Professional Series à 1€ au lieu de 39€ sur @Fnac
  • Barre de son 11.1.4 JBL Bar 1300 avec Caisson de basses & Haut-parleurs détachables – 1170W, Dolby Atmos / DTS:X (+ 40€ en carte cadeau) à 599,99€ au lieu de 999€ sur @Darty avec le code SOLDES20

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Portable 7″ Asus ROG Xbox Ally RC73YA-NH002W – AMD Ryzen Z2 A, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, 120Hz, IPS, Windows 11 à 499€ au lieu de 594€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

  • Manette sans fil PS5 Dualsense V3 – Midnight black à 49,97€ sur @Electro Dépôt

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

  • Carte Memoire Samsung Micro SD Express – 256go pour switch 2 à 44,99€ sur @Micromania

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon

➡️ PC portables / PC fixes :

  • PC Portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Noir à 1449€ au lieu de 1999€ sur @Fnac
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount
  • HOT! MacBook Air M2 16/256 Go à 749€ sur @Amazon

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 419€ sur @Cdiscount

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Compact Canon EOS R100 APS-C 24M – Vidéo 4K, Wi-FI, AutoFocus Dual Pixel à 364€ sur @Amazon
  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 799€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Appareil à Gaufre Tefal Multifonctions 3 plaques Amovibles Grill SW614831 (via 10€ sur carte fidélité) à 39,99€ au lieu de 70€ sur @Carrefour
  • Lot de 24 Piles Duracell plus AAA à 12,99€ sur @Boulanger
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

