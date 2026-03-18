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Orange utilise ses antennes mobiles comme lutte anti-drones

3 min.
18 Mar. 2026 • 19:00
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Orange annonce le lancement d’Orange Drone Guardian, une solution de lutte anti-drones qui utilise ses antennes mobiles et est commercialisée sous forme d’abonnement, sans investissement matériel lourd pour le client. Il s’agit de la première offre de ce type en Europe et du premier produit lancé par la Direction Défense & Sécurité d’Orange Business, créée il y a moins d’un an.

Drone Antenne

Un réseau de 19 700 sites mobiles pour détecter les drones

La solution cible les opérateurs d’importance vitale, les opérateurs de services essentiels, les organisateurs de grands événements et les institutions publiques. Elle permet de détecter, identifier et classer les drones intrusifs dans l’espace aérien en basse altitude, partout en France, avec une capacité d’extension à l’Europe.

L’atout d’Orange Drone Guardian tient à l’infrastructure sur laquelle il repose. Les capteurs de détection s’appuient sur les 19 700 points hauts du réseau TOTEM, la filiale de tours télécoms d’Orange, qui servent de supports stratégiques répartis sur l’ensemble du territoire. Ce réseau dense évite à chaque client de déployer et maintenir sa propre infrastructure physique.

Les données collectées remontent vers une plateforme hébergée sur Cloud Avenue SecNum, le cloud d’Orange Business qualifié SecNumCloud 3.2 par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), et sont traitées en temps réel dans un centre de supervision sécurisé opéré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des équipes basées en France.

De l’intelligence artificielle au programme

L’architecture ouverte d’Orange Drone Guardian est conçue pour évoluer. L’intelligence artificielle et les jumeaux numériques viendront enrichir la modélisation et l’analyse des données issues des capteurs. La solution est également prévue pour intégrer les capacités de radio sensing offertes par les réseaux 5G, une technologie qui permettra d’élargir les possibilités de détection sans déploiement physique supplémentaire.

Nassima Auvray, directrice de Défense & Sécurité chez Orange Business, a déclaré : « Cette solution, pionnière en France et en Europe, répond aux enjeux de protection de sites sensibles de nos clients : infrastructures souveraines, modèle incrémental et ouvert, le tout proposé ‘as a Service’. Toute la puissance de cette solution repose sur notre capacité d’innovation et nos expertises pluridisciplinaires »

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