Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:23
Orange a dévoilé une nouveauté pour tous ceux qui se sont un jour retrouvés sans réseau : Message Satellite. Ce nouveau service permettra d’envoyer et de recevoir des SMS depuis n’importe où, même en l’absence totale de couverture mobile ou Wi-Fi. L’accès sera dans un premier temps très limité, avec une disponibilité à partir du 11 décembre 2025.

Orange Logo

Message Satellite : l’envoi de SMS même sans réseau mobile

Grâce à un partenariat avec l’opérateur de réseau non-terrestre Skylo, Orange met en place une solution de communication « Direct to Device ». Concrètement, un smartphone compatible pourra établir une connexion directe avec un satellite pour transmettre des messages. L’expérience se veut simple : l’utilisateur passe par une interface SMS dédiée pour rédiger et envoyer son message qui est ensuite relayé par le satellite jusqu’au réseau d’Orange, et inversement.

Ce service a été pensé pour des cas d’usage précis où la connectivité est une question de confort, voire de sécurité. Il s’adresse aux randonneurs, aux navigateurs et à tous les sportifs, mais aussi aux professionnels de la logistique ou aux équipes d’intervention en cas de catastrophe naturelle, lorsque les réseaux terrestres sont hors service. Les habitants et touristes dans les zones rurales, montagneuses ou côtières, souvent mal couvertes, font également partie des cibles.

Un lancement plus que limité

Si l’ambition est grande, le lancement sera modeste. Pour en bénéficier, il faudra remplir plusieurs conditions strictes : être client Orange avec un forfait 5G/5G+ et, surtout, posséder l’un des tout derniers smartphones de Google, un Pixel 9 ou un Pixel 10. Cette exclusivité initiale limite considérablement la portée du service. Orange a toutefois promis que la liste des terminaux compatibles s’élargira progressivement. Côté tarif, l’option sera gratuite durant les six premiers mois, avant de passer à 5 € par mois.

Pour Jérôme Hénique, patron d’Orange France, ce service « répond à ce besoin fondamental de rester relié à ceux qui comptent ». Au-delà de l’utilité pour le client, ce lancement est une manœuvre stratégique. Il permet à Orange d’affirmer son leadership en étant le premier opérateur en Europe à proposer une telle option. Certains opérateurs le font déjà aux États-Unis, notamment T-Mobile en partenariat avec Starlink.

