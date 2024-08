Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL officialisés : 3 tailles et de l’IA

Google officialise aujourd’hui ses nouveaux smartphones haut de gamme, avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Il y a également le Pixel 9 Pro Fold, sa présentation se fait sur cet article dédié.

Les Google Pixel 9 Pro et Pro XL

Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ont les bordures plates, l’arrière en verre mat et un bloc photo plus large. C’est conforme à ce que les fuites avaient dévoilé au fil des mois.

En ce qui concerne les mises à niveau matérielles, les différents Pixel 9 fonctionnent avec la puce Tensor G4, et les modèle Pro disposent tous deux de 16 Go de RAM. Il y a également des options de stockage qui commencent à 128 Go et vont jusqu’à 1 To. Le Pixel 9 Pro a un écran OLED de 6,3 pouces, tandis que le Pixel 9 Pro XL a un écran OLED de 6,8 pouces — les deux sont LTPO et supportent des taux de rafraîchissement de 1 à 120Hz avec une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits. Ils ont tous une toute nouvelle caméra selfie de 42 mégapixels, ainsi que l’exacte même configuration de 3 caméras à l’arrière avec des capteurs grand-angle (50 mégapixels), ultra grand-angle (48 mégapixels) et téléobjectif (48 mégapixels).

Pour ce qui est des différences, le Pixel 9 Pro XL a une batterie légèrement plus grande (5 060 mAh contre 4 700 mAh), une charge plus rapide (37 W contre 27 W) et un écran plus grand. Mais à part ces trois éléments, c’est la même chose par rapport au Pixel 9 Pro.

Un Pixel 9 qui tient la route

De son côté, le Pixel 9 standard reste un smartphone bien équipé. Il y a la puce Tensor G4, 12 Go de RAM, des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, un écran OLED de 6,3 pouces avec des taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz, une batterie de 4 700 mAh et un double système de caméra composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’une capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels. La seule chose qui manque, au niveau de caméras, est le téléobjectif et la nouvelle caméra selfie que l’on trouve dans les appareils Pro.

Android 14 au lancement et de l’IA

Vient ensuite la partie logicielle. À la grande surprise, Google ne propose pas Android 15 par défaut, mais Android 14. Bien évidemment, les Pixel 9 auront le droit à Android 15, mais ce sera pour un peu plus tard et non au lancement.

D’autre part, l’IA Gemini est présente comme l’assistant fonctionnant localement sur les Pixel 9. Il y a également un accès premium permettant d’avoir Gemini Advanced.

Toujours au niveau du logiciel, Google lance une fonction d’intelligence artificielle capable de parcourir vos précédentes captures d’écran pour vous aider à trouver des informations. L’idée est que vous devriez commencer à faire des captures d’écran tout le temps pour donner à Gemini plus d’informations à suivre pour vous. Toutes les fonctions spéciales de l’appareil photo de Google sont également présentes (Super Res Zoom, Night Sight, Night Sight Video, etc), avec Video Boost qui peut maintenant améliorer la vidéo pour avoir de la 8K.

En outre, les appels d’urgence par satellite sont disponibles avec les Pixel 9. À l’instar d’Apple avec les iPhone, les deux premières années d’utilisation sont gratuites. Mais Google ne communique pas les prix une fois que ce sera payant.

Enfin, Google promet toujours 7 ans de mises à jour d’Android et de sécurité.

Prix et date de sortie

Le Pixel 9 débute à 899€, là où le Pixel 9 Pro commence à 1 099€ et le Pixel 9 Pro XL à 1 199€. Les précommandes se font sur le Google Store.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL seront disponible le 22 août. Le Pixel 9 Pro fera ses débuts en septembre.