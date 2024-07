Google dévoile le Pixel 9 Pro Fold avec une vidéo teaser

Après le Pixel 9 Pro, Google donne un aperçu de son prochain smartphone pliable, le Pixel 9 Pro Fold. Cela passe par une vidéo teaser de quelques secondes à peine.

Dans ce nouveau teaser, Google utilise Gemini pour écrire une fois de plus une lettre de rupture à son ancien téléphone, mais cette fois-ci en faisant référence au nouvel appareil et « au fait qu’il se déploie d’une nouvelle manière ». L’animation du clip montre le Pixel 9 Pro Fold passer de la position portrait à la position dépliée avant de basculer sur la face arrière. Google qualifie cet appareil de « téléphone pliable conçu pour l’ère Gemini ».

Le design est assez différent du Pixel Fold original. Ce Pixel 9 Pro Fold a fait l’objet d’une première fuite en début d’année et certaines personnes ne savaient pas trop quoi en penser. Depuis, il a fait l’objet d’autres leaks, notamment cette semaine par l’intermédiaire d’un organisme de réglementation.

Vient aussi le nom. Pourquoi avoir choisi un nom aussi long ? N’aurait-il pas été plus simple (et plus logique) de choisir Pixel Fold 2 ? Google a visiblement décidé que la réponse à cette question était non.

Les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold seront présentés le 13 août à l’occasion d’une conférence de Google. Ce rendez-vous devrait aussi être le moment d’avoir la date de sortie pour la version finale d’Android 15.