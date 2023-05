Google annonce le Pixel Fold, son smartphone pliable à 1 899€

Comme attendu, Google a annoncé le Pixel Fold, son premier smartphone pliable, à l’occasion de sa conférence I/O. Le téléphone coûte 1 899 euros en Europe.

Google dévoile son premier smartphone pliable

Selon Google, le Pixel Fold est le téléphone pliable le plus fin du marché, tout en offrant le meilleur système de caméra dans l’espace des produits pliables. Les caractéristiques techniques comprennent un grand écran de 7,6 pouces avec Gorilla Glass Victus, un indice de résistance IPX8 et un système de charnière qui, toujours selon Google, est le plus durable du marché.

Il y a deux écrans en réalité : un à l’extérieur de 5,8 pouces (AMOLED, 2 092 x 1 080 pixels, 120 Hz) qui permet un usage classique et un autre à l’intérieur qui donne l’impression d’avoir une mini-tablette. La dalle fait 7,6 pouces (AMOLED, 2 208 x 1 840 pixels, 120 Hz).

Sous le capot, on retrouve le processeur Tensor G2 (le même que celui du Pixel 7), 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage. La batterie a une capacité de 4 821 mAh et Google assure que l’autonomie dépasse les 24 heures. La charge sans fil est supportée ici. Pour la photo, on retrouve un capteur de 48 mégapixels, un ultra-grand angle de 10,8 mégapixels et un téléobjectif (zoom x5) de 10,8 mégapixels.

On peut par ailleurs citer d’autres éléments, comme le capteur d’empreintes qui est situé au niveau du bouton de déverrouillage ou le support de deux cartes SIM.

En ce qui concerne le logiciel, Google ajoute des fonctions spéciales pour tirer parti de cet écran plus grand, comme l’interprète double écran. On peut ainsi écrire un texte dans sa langue et la personne en face de nous, qui voit l’autre écran, peut voir la traduction dans sa langue en temps réel. Il y a aussi une fonctionnalité que Google nomme « Continuité » et qui permet de commencer une activité sur l’écran de 5,8 pouces puis la poursuivre sur l’écran de 7,6 pouces. On peut également avoir deux applications affichées à l’écran pour un usage multitâche.

Prix et date de sortie

Le Google Pixel Fold est disponible dès maintenant en précommande, avec les premiers exemplaires livrés dès le 27 juin (les acheteurs auront le droit à une montre Pixel Watch offerte). Le prix est de 1 899 euros en Europe. Mais attention, la disponibilité concerne pour l’instant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon. La France n’y a pas encore le droit. Mais Google promet de lancer son smartphone pliable dans davantage de pays à l’avenir.