Oracle mise sur des générateurs à gaz pour alimenter un centre de données colossal

Oracle fait un pari audacieux (et controversé) pour contourner les délais d’accès aux réseaux électriques locaux : si l’on en croit Bloomberg, l’entreprise prévoit en effet d’alimenter l’un de ses nouveaux méga-centres de données, situé dans l’ouest du Texas, exclusivement avec des générateurs à gaz. Cette installation, d’une capacité impressionnante de 1,4 gigawatt, sera l’une des plus puissantes au monde et devrait être capable de fournir une puissance équivalente à des millions de foyers. Le coût estimé pour faire tourner ce centre de données s’élèverait à plus d’1 milliard de dollars par an !
Oracle justifie ce choix par une nécessité de déploiement rapide : les autorisations et l’infrastructure locale pour connecter ce genre de centre au réseau peuvent en effet prendre des années. Alimenter le centre de données via des générateurs à gaz devient alors un choix avant tout pragmatique, même si ce dernier soulève des préoccupations environnementales majeures, en contradiction (c’est peu de le dire) avec les efforts de nombre de grands groupes de la tech pour réduire leurs émissions de CO₂.
