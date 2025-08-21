TENDANCES
KultureGeek Jeux vidéo BioShock : Take-Two aurait licencié le tiers des effectifs du studio Cloud Chamber
Jeux vidéo

BioShock : Take-Two aurait licencié le tiers des effectifs du studio Cloud Chamber

21 Août. 2025 • 9:45
0

Le prochain BioShock n’est sans doute pas près de voir le jour : si l’on en croit en effet les bonnes sources de Bloomberg, Take-Two aurait licencié plus de 80 employés au sein de Cloud Chamber, soit environ un tiers du studio chargé de créer ce nouvel opus, ce qui a immédiatement entraîné un report du jeu initialement prévu entre la fin 2026 et le début de l’année 2027. Déjà marqué par une production compliquée, le projet semble désormais repoussé de plusieurs années. La franchise n’a pas connu de nouveau titre depuis la sortie de BioShock Infinite en 2013.

BioShock

Pour tenter de relancer le chantier, 2K Games a confié la direction du studio à Rod Fergusson, vétéran de l’industrie passé par Blizzard et déjà impliqué dans la finalisation de BioShock Infinite. Dans un mémo interne relayé par Variety, le président de 2K, David Ismailer, précise que certains éléments fondamentaux du gameplay étaient en cours de retravail, justifiant la réduction de l’équipe et l’allongement du calendrier. Fergusson a de son côté assuré vouloir construire un jeu « à la hauteur des attentes des joueurs » malgré les fortes turbulences du moment. Difficile d’y croire dans le contexte…

Signaler une erreur dans le texte

