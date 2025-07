Ubisoft licencie chez Red Storm Entertainment (Rainbow Six, The Division)

Le secteur du jeu vidéo continue sa purge dans un contexte d’explosion des coûts des titres estampillés AAA. Après les centaines de postes supprimés chez Xbox (sur 9000 licenciements au total pour Microsoft), on apprend que l’éditeur Ubisoft vient de licencier chez Red Storm Entertainment, un studio américain spécialiste du FPS tactique à qui l’on doit nombre de titres rattachés à la franchise Tom Clancy, à l’instar de Rainbow Six ou The Division. Pas du menu fretin donc…

L’information a d’abord fuité chez IGN avant d’être confirmée par l’éditeur : « Aujourd’hui, Ubisoft a pris la décision de supprimer 19 postes au sein de Red Storm Entertainment. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de notre restructuration ciblée en cours et de nos efforts mondiaux de réduction des coûts, et reflète les besoins des projets du studio. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision facile, elle était nécessaire au regard de nos priorités opérationnelles. Nous restons pleinement engagés à soutenir les personnes concernées grâce à des indemnités de départ complètes, une prolongation des prestations de santé, et une aide à la reconversion professionnelle. Nous leur témoignons toute notre reconnaissance pour leur travail et l’impact qu’ils ont eu chez Ubisoft. »

Il est sans doute utile de préciser que le studio Red Storm Entertainment ne ferme pas ses portes malgré cette vague de licenciement. On peine toutefois à imaginer l’ambiance dans les locaux dès lors que 20 collègues sont obligés de quitter leur poste dans la même semaine…